فن وثقافة

دينا الشربيني بعد نجاح «اتنين غيرنا»: دي حالة كاملة من الحب

دينا الشربيني
دينا الشربيني
يارا أمين

وجهت الفنانة دينا الشربيني رسالة شكر طويلة ومؤثرة لكل صناع مسلسل اتنين غيرنا، معبرة عن سعادتها بالتجربة ونجاح العمل وتفاعل الجمهور معه.

وقالت دينا الشربيني عبر حسابها الشخصي على إنستجرام  إن العمل لم يكن مجرد مسلسل بالنسبة لها، بل تجربة مليئة بالمشاعر، مؤكدة: «في لحظات كده ما بتتحكيش بالكلام، بس بتبان في الضحكة اللي طالعة من القلب وفي الروح اللي جمعتنا.. مسلسل اتنين غيرنا بالنسبة لي مكنش مجرد مسلسل، دي حالة كاملة من الحب».

كما خصت بالشكر مخرج المسلسل خالد الحلفاوي والمؤلفة رنا أبو الريش، إلى جانب فريق العمل بالكامل.

كما أشادت بتعاونها مع الفنان آسر ياسين، مؤكدة سعادتها بالعمل معه لأول مرة، متمنية تكرار التجربة مرة أخرى.

ولم تنس دينا الشربيني توجيه الشكر إلى المطربين اللذين قدما أغاني العمل، وهما أنغام ومحمود العسيلي، مشيدة بالأغاني التي أضافت روحًا خاصة للمسلسل.

واختتمت رسالتها بتوجيه الشكر لجمهورها، مؤكدة أن دعمهم وتفاعلهم مع شخصية «نور» هو ما يمنح النجاح طعمًا مختلفًا ويجعل كل التعب يهون

مسلسل اتنين غيرنا

اتنين غيرنا من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.


وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.

