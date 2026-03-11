إنشاء قوة عربية مشتركة.. أسامة كبير: الحرب الأمريكية الاسرائيلية الإيرانية أدت لنسيان الجرائم في غزة

أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن إيران فقدت 85% من قدراتها العسكرية، مشيرا إلى أن حزب الله لا يمثل الحكومة اللبنانية.

وقال أسامة كبير، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الحرب الأمريكية الاسرائيلية الإيرانية أدت إلى نسيان الجرائم في غزة، مؤكدا أن مجموعة دول السبعة لهم مصالح في الشرق الأوسط وسيشكلون قوة بحرية ضارية لحماية المضايق.

وتابع المستشار بكلية القادة والأركان، أن الوطن العربي كان الأولى أن يقوم بانشاء قوة عربية مشتركة، مؤكدا أنه أصبح لزاما على كل دولة عرة الانضمام إلى مشروع القوة العرية المشتركة