الصين تدعو إلى احترام سيادة الدول غير المشاركة في الحرب مع إيران
احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير
أبو العينين: الحروب العالمية تفرض استراتيجية جديدة لتحويل التحديات إلى فرص لمصر
حارس الأهلي.. رنا أحمد تحذف استوري إعلان زواجها من محمد الشناوي
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
أخبار العالم

بلومبرج: إسرائيل تخطط لقاعدة استراتيجية عند مدخل البحر الأحمر لمواجهة الحوثيين

القسم الخارجي

كشفت وكالة "بلومبرج" أن إسرائيل تعمل سرًا على دراسة إقامة قاعدة محتملة عند مدخل البحر الأحمر، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها على مواجهة جماعة الحوثي ضمن الصراع المتصاعد مع إيران.

وفق التقرير، تستهدف إسرائيل من خلال هذه القاعدة مواجهة "أحد آخر وكلاء إيران الذين لا يزالون نشطين بالكامل"، في إشارة إلى الحوثيين، الذين سبق لهم أن ضربوا إسرائيل بأسلحة بعيدة المدى وعرقلوا حركة التجارة البحرية في البحر الأحمر، لاسيما عبر مضيق باب المندب الحيوي.

وتأتي الخطوة بعد اعتراف حكومة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي في ديسمبر الماضي، ما منح الدولة العبرية وجودًا دبلوماسيًا أولًا بالقرب من اليمن. ويشير تقرير بلومبرغ إلى أن هذا الاعتراف قد يتبعه شراكة أمنية استراتيجية قد تشمل إنشاء قاعدة إسرائيلية، ربما سرية، على سواحل الإقليم، رغم الانتقادات الإقليمية.

وقال خضر حسين عبدي: "من الناحية الأمنية، ستكون لدينا علاقة استراتيجية تشمل جوانب عديدة. لم نناقش معهم ما إذا كانوا سيقيمون قاعدة عسكرية، لكن بالتأكيد سيكون هناك دراسة لذلك في وقت ما".

ونقل التقرير عن مسؤولين محليين، طلبوا عدم كشف هويتهم، أن "صومالي لاند" ستتيح لإسرائيل جمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ عمليات ضد الحوثيين الذين يبعدون نحو 260 كيلومترًا فقط عبر خليج عدن في اليمن.

وتشير المعلومات إلى أن إسرائيل بدأت بالفعل الخطوات العملية لهذه الخطة، ففي يونيو الماضي زار فريق أمني إسرائيلي صغير ساحل "صومالي لاند" لإجراء مسح ميداني للشواطئ وتحديد مواقع محتملة للقاعدة أو منشآت عسكرية لمواجهة الحوثيين.

 ومن بين المواقع المرشحة، منطقة مرتفعة تبعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة "بربرة" الساحلية، حيث تدير الإمارات ميناءً عبر شركة "دي بي وورلد" وتملك مدرجًا عسكريًا.

ويأتي ذلك في سياق تصاعد التوترات منذ هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، وأثرت على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، لم يهاجم الحوثيون السفن في البحر الأحمر حتى الآن، رغم تحذيراتهم بإمكانية دخولهم الحرب.

في الوقت نفسه، أنشأت إسرائيل وحدة استخبارات خاصة برصد أنشطة الحوثيين، وأشار مسؤول إسرائيلي في إيجاز لـ"بلومبرج" إلى أن الحركة اليمنية تمتلك مئات الصواريخ التي يمكنها الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية.

