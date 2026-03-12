التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية إنشاء المنتزه التكنولوجي (Technology Park) بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، ليكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الصناعة.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن التعاون مع المملكة المتحدة يمثل أحد النماذج الناجحة للشراكات الدولية في مجال التعليم العالي، لما يتمتع به من تنوع في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في تطوير القدرات العلمية والبحثية للمؤسسات التعليمية المصرية.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد مارك هيوارد المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والأستاذة هبة الزين رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ومن جانبه، أعرب السيد مارك هيوارد عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط المجلس الثقافي البريطاني بمصر، مؤكدًا حرص المجلس على مواصلة تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بقوة بشرية واعدة تستحق الاستثمار فيها.

وأشاد المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن التعاون مع مصر يمثل ركيزة أساسية لجهود المجلس الثقافي البريطاني في دعم جودة التعليم وتعزيز التعاون الأكاديمي على المستوى الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، والتي تشمل تطوير البرامج التعليمية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ودعم مشروعات البحث العلمي المشتركة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد المعرفي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، ودعم المبادرات التي تعزز التواصل بين المؤسسات التعليمية والبحثية.