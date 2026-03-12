قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
إسرائيل تعلن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في القدس ورامات غان
موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان 2026 في مصر ووقت السحور والإمساك
الحرس الثوري: نفذنا عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار

وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية إنشاء المنتزه التكنولوجي (Technology Park) بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، ليكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الصناعة.

وأضاف الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن التعاون مع المملكة المتحدة يمثل أحد النماذج الناجحة للشراكات الدولية في مجال التعليم العالي، لما يتمتع به من تنوع في مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، بما يسهم في تطوير القدرات العلمية والبحثية للمؤسسات التعليمية المصرية.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد مارك هيوارد المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور الدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والأستاذة هبة الزين رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ومن جانبه، أعرب السيد مارك هيوارد عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تربط المجلس الثقافي البريطاني بمصر، مؤكدًا حرص المجلس على مواصلة تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوسيع مجالات العمل المشترك مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المصرية، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بقوة بشرية واعدة تستحق الاستثمار فيها.

وأشاد المدير العام للمجلس الثقافي البريطاني بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن التعاون مع مصر يمثل ركيزة أساسية لجهود المجلس الثقافي البريطاني في دعم جودة التعليم وتعزيز التعاون الأكاديمي على المستوى الإقليمي والدولي.

وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين الجانبين، والتي تشمل تطوير البرامج التعليمية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، ودعم مشروعات البحث العلمي المشتركة، إلى جانب توسيع نطاق الشراكات بين الجامعات المصرية والبريطانية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد المعرفي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، ودعم المبادرات التي تعزز التواصل بين المؤسسات التعليمية والبحثية.

مكرونة ريجاتوني باللحمة المفرومة وصوص الطماطم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

وحش جيتور الجديد ‏G600‎‏ ‏يهدد عرش سيارات الطرق الوعرة

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

