"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة قواتنا البحرية ولا يحق للأمريكيين العبور منه
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية
ركنت قدام المحل.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية بالهرم
الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة
قطر تدعو للوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتكثيف الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإيرانية
بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
دعم الباحثين بالخارج.. تعزيز التعاون بين الخارجية والتعليم العالي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور عبد العزير قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين في المجالات المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي.

تطرق اللقاء إلى الدور الذي تضطلع به المكاتب الثقافية المصرية بالخارج في دعم العلاقات الثقافية والأكاديمية بين مصر ومختلف الدول، والمساهمة في توسيع برامج التبادل الطلابي والعلمي، فضلاً عن دورها في الحفاظ على الروابط مع الجاليات المصرية في الخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم. كما ناقش الوزيران تطورات البرامج المشتركة التي تجمع مصر بعدد من الدول في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وسبل تعظيم الاستفادة منها. 

وأكد الوزيران على الاهتمام بتوفير الدعم والرعاية للطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالخارج من خلال السفارات والقنصليات المصرية، والعمل على الاستفادة من خبراتهم العلمية وتخصصاتهم المختلفة بما يدعم مسيرة التنمية في مصر.

وقد أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم دور المؤسسات التعليمية المصرية على الساحة الدولية، مثمناً التعاون والتنسيق القائم بين الوزارتين. كما استعرض وزير التعليم العالي جهود تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجامعات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم، وخاصة فى أوروبا والولايات المتحدة، والتطلع لزيادة عدد الطلاب الاجانب الدارسين فى مصر، فضلاً عن رفع كفاءة هيئات التدريس.

