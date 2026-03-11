أحمد فرحات: طاعة الوالدين من أحب الأعمال إلى الله

أكد الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن طاعة الوالدين والإحسان إليهما من أحب الأعمال إلى الله، مشيراً إلى أن احترام الوالدين والدعاء لهما والسعي لإدخال السرور على قلوبهما يجعل الإنسان محبوبا عند الله ومباركاً في عمله وعمره، ويعد سبباً لدخوله الجنة والاقتراب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال خلال تقديم برنامج "اقرأ وربك الأكرم" المذاع على قناة "صدى البلد" إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الأم تحظى بأعلى درجات الاحترام والبر، متكرراً ثلاث مرات قبل الأب، ما يعكس مكانة الوالدين العظيمة عند الله ورسوله.

وأضاف أن من أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة على وقتها هو بر الوالدين، مشيراً إلى أن صلة الرحم وتقدير الأب والأم تجلب البركة للإنسان وتزيد في عمره.

وأشار إلى أن القرآن الكريم كرر الوصية بالإحسان إلى الوالدين في عدة سور مثل العنكبوت، لقمان، والأحقاف، مؤكداً أن بر الوالدين يجب أن يكون أولوية الإنسان قبل أي بر آخر، وأن هذه الطاعة تُعد من أفضل الأعمال التي تدخل الإنسان الجنة وتحظى بمحبة الله.