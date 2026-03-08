قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التعليم العالي: ارتفاع نسبة الطالبات وأعضاء هيئة التدريس الإناث بالجامعات

نهلة الشربيني

تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتمكين المرأة في مختلف مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية محفزة تتيح لها فرص المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية وبناء مجتمع المعرفة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام.

تزخر مؤسسات التعليم العالي بنماذج مشرفة من الباحثات والطالبات وأعضاء هيئة التدريس الإناث اللاتي يحققن إنجازات متميزة في مجالات العلم والابتكار، بما يعكس دور المرأة المصريّة كشريك أساسي في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والمساهمة الفعّالة في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

تشير الإحصاءات الخاصة بالطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد للعام إلى ارتفاع نسبة الإناث، حيث تبلغ نسبة الطالبات إلى إجمالي عدد الطلاب نحو ٥٠.٣٤٪، مما يعكس الإقبال المتزايد للفتيات على التعليم الجامعي وثقة المجتمع في دور المرأة وقدرتها على الإسهام في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

كما تُظهر الإحصاءات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد حضورًا متميزًا للمرأة في العملية التعليمية، حيث تبلغ نسبة السيدات عضوات هيئة التدريس نحو ٥٤.١٨٪ من إجمالي أعضاء هيئة التدريس، مما يؤكد الدور المهم الذي تقوم به المرأة في دعم العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية.

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية قدرات الطالبات والباحثات، وتشجيعهن على الابتكار وريادة الأعمال والمشاركة في المشروعات البحثية، بما يسهم في إعداد كوادر نسائية مؤهلة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للوطن.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

