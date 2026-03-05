قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاريجاني يحذر المسئولين الأمريكيين من التدخل البري في إيران: ننتظركم
سامح حسين أهداها رحلة عمرة و100 ألف جنيه.. بكاء ربة منزل على الهواء
لماذا سميت الصدقة بهذا الاسم؟.. إمام مسجد السيدة زينب يرد
ثروة مليارية.. رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
دعاء للمريض بالشفاء العاجل .. ردده قبل الإفطار يستجيب الله لك
قرار عاجل من واشنطن.. إجلاء واسع للأمريكيين مع اتساع الأزمة في الشرق الأوسط
الجيش الإيراني يعلن شن هجوم على مقر القوات الأمريكية في أربيل
قرار عاجل بشأن المتهمين في مشاجرة القليوبية
مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد: سؤال اليوم الـ15 من رمضان
سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد : سأعمل على تحسين جودة الخدمات والمرافق
أخبار البلد

التعليم العالي: مفتي الجمهورية يشارك في ملتقى قيم لتعزيز وعي الشباب وبناء الشخصية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
نهلة الشربيني

 شهد معهد إعداد القادة انعقاد اللقاء الحواري مع فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية تحت عنوان «القيم وبناء وعي الشباب»، ضمن فعاليات ملتقى «قيم»،  بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية وبحضور الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذًا لتوجهات الدولة المصرية في بناء الإنسان وتعزيز منظومة القيم لدى الشباب.

وأكد فضيلة المفتي أن القيم هي جوهر الدين وأن الدين يقوم على ثلاثة أركان هي العقيدة والشريعة والأخلاق، وجميعها تنتهي إلى ترسيخ منظومة القيم.

وأضاف المفتي أن الشباب هم أمل المستقبل وترسيخ القيم لديهم هو أساس بناء مجتمع قوي ومتماسك، وأن الطالب الجامعي يجب أن يكون قدوة في الالتزام بالعلم والعمل والتمسك بالوسطية والاعتدال لمواجهة التحديات الفكرية والسلوكية في المجتمع.

وأوضح د. نظير عياد أن الدين ليس مجرد شعائر بل منظومة متكاملة تهدف لتشكيل السلوك والضمير، وهذا ما يتم ترسيخه في نفوس الشباب من خلال مثل هذه اللقاءات الحوارية لتعميق الفهم الصحيح للدين وربطه بالمسؤولية الوطنية.

وشدد على ضرورة تحري الشباب المعلومة الصحيحة من مصادر موثوقة والاستفادة من المنصات الرسمية التي توفر الفتوى والتعليم والتدريب، فالشاب الواعي هو من يستطيع حماية نفسه ومجتمعه من التأثيرات السلبية والشائعات.

ودعا فضيلة المفتي الشباب إلى الانخراط الفعّال في برامج تنمية الذات وبناء القدرات، مؤكدًا أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعميق الانضباط والعمل الجاد ليكون الطالب نموذجًا إيجابيًا يعكس وعيه الوطني والقيمي.

جاء الملتقى بإشراف الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، فيما أدار الحوار أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، في أسلوب مهني أتاح مساحة تفاعلية ثرية بين المفتي والطلاب.

ونقل الدكتور كريم همام تحيات وزير التعليم العالي، ورحّب بفضيلة المفتي،  مؤكدًا أن معهد إعداد القادة يضع على رأس أولوياته تعزيز الفكر المستنير والحوار المسئول، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الشباب هم الطاقة الحقيقية للتنمية، وأن بناء الشخصية المصرية المتوازنة يبدأ من ترسيخ الفهم الصحيح للدين القائم على الوسطية والتسامح وإعلاء قيمة العقل.

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة تنطلق من رؤية واضحة تعتبر الاستثمار في وعي الشباب مشروعًا متكاملًا، لا يقتصر على التمكين الأكاديمي، بل يمتد إلى بناء الوعي الأخلاقي والفكري، بما يحصّن العقول من الاستقطاب، ويعزز الانتماء الوطني في إطار رؤية مصر 2030.

وأعرب الدكتور هشام عبد السلام عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يتزامن مع شهر رمضان مؤكدًا أن الشهر الفضيل يمثل فرصة حقيقية لتعميق قيم المسؤولية والانتماء، وأشاد بدور المعهد في تحويل هذه القيم إلى برامج عملية تصنع قادة المستقبل.

ويعكس هذا اللقاء رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمج التعليم الأكاديمي مع بناء الوعي القيمي والأخلاقي، مؤكدة أن الجامعة ليست فقط ساحة للعلم بل منصة متكاملة لصناعة قادة المستقبل القادرين على حمل مسؤولية الوطن بثقة واقتدار.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

