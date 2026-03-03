التعليم العالي: 6 مارس انطلاق الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم لطلاب الجامعات بمشاركة 41 جامعة

ينظم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية وتعزيز ممارسة الرياضة داخل الجامعات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم للطلبة والطالبات، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 14 مارس 2026، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية.

وتشهد الدورة مشاركة 28 جامعة في منافسات الطلبة، و13 جامعة في منافسات الطالبات، بما يعكس الإقبال المتزايد على الأنشطة الرياضية الجامعية، وحرص المؤسسات التعليمية على دعم مشاركة الطلاب في الفعاليات التي تسهم في تنمية مهاراتهم البدنية والاجتماعية.

وتقام الأدوار التمهيدية وفق التوزيع الإقليمي داخل عدد من الجامعات بمختلف المحافظات، على أن تُقام الأدوار النهائية مجمعة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، في أجواء رياضية تنافسية تعزز قيم الانتماء والعمل الجماعي والروح الرياضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد راغب، مساعد الوزير للحياة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، أن الدورة الرمضانية تمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في دعم الأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل الجامعات؛ باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تسهم في ترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي والتنافس الشريف، وتوفر بيئة إيجابية لاكتشاف المواهب الرياضية وصقلها، بما يعزز من دور الجامعات في إعداد جيل يتمتع بالصحة البدنية والوعي المجتمعي.

جدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أساسيًّا من المنظومة التعليمية، وداعمًا رئيسيًّا لبناء شخصية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز الرياضي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على العطاء والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.