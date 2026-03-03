في حد ساندني وأنا مش وصولي.. إبراهيم نور الدين يثير الجدل برسالة

وجه إبراهيم نور الدين الحكم السابق رسائل مثيرة، خلال ظهوره الإعلامي رفقة أحمد شوبير.

وقال إبراهيم نور الدين ضيفا ببرنامج «أقر وأعترف» الذي يذاع عبر شاشة النهار ويقدمه الإعلامي أحمد شوبير، : "أنا في حد كبير جدا ساندني ولا حد يقدر يجي جمبي علشانه"، ردا على سؤال شوبير: تقر وتعرف إنك كنت بتقول للمسؤولين في اتحاد الكرة إن في حد كبيرة جدا ساندك؟".

وتابع: "أنا مش بحب حد يسندني في الغلط، وانت (شوبير) كنت مسؤول سياسي كبير كنت بتسند حد في الغلط؟ أنا مش بحب حد يسندني وأنا مش وصولي".

والجدير بالذكر أن الحكم الدولى إبراهيم نور الدين قد أعلن اعتزال التحكيم بنهاية موسم 2023 - 2024، مفضلا منح الفرصة لزملائه الحكام الشباب.