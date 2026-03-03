الحكومة تعلن قرارات استثنائية في هذه الحالة بخصوص الأسعار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أنه حالة استمرار الحرب الحالية لفترة طويلة قد يكون للدولة بعض القرارات الاستثنائية بخصوص الأسعار لكن حتى الآن لا يوجد ارتفاع في أي سلعة والدولة لن تسمع بالممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن الجميع يتابع سعر البرميل النفط ارتفع لـ 84 دولار، بعد أن كان في حدود 60 دولارا، أي أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد النفطية، وأن الدولة تتابع ما يحدث وأنه في حالة استمرار الأمر سيكون هناك بعض القرارات الاستثنائية بخصوص أسعار السلع.

وأضاف الدكتور مدبولي، أن لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية وأن الظرف الحالي استثنائي، وأن في حالة توقف الحرب ستعود الأمور لـ وضعها الطبيعي واستقرارها.

وأشار إلى أن الدولة ليس لديها أزمة تدبير عملة، وأن الدولة لن تسمح لأي شخص بعمل ممارسات احتكارية، وأن الدولة لديها المواد القانونية التي ستتعامل مع أي شخص يقوم بعمل احتكار لأي سلعة، وأن الدولة ليس لديها مشكلة في توفير العملات الدولارية استيراد أي سلعة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا نتابع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على مصر بصورة مستمرة، وأننا عملنا منذ أول لحظة لاندلاع الأزمة على احتواء التصعيد الإقليمي سياسيا وبذل كل الجهود الممكنة لذلك.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحرب لن تؤدي إلى تحقيق أهداف أي طرف، وأن مصر تتأثر بكل عواقب هذه الحرب على كل المعطيات.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحرب الإيرانية لها تداعيات على كل العالم وليس المنطقة فقط، ولا توجد توقعات عن المدة التي يمكن أن تستغرقها هذه الحرب.

مصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة



وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة لديها سيناريوهات مسبقة للتعامل مع الأزمات، ومصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة.