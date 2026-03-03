قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
توك شو

الحكومة تعلن قرارات استثنائية في هذه الحالة بخصوص الأسعار

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أنه حالة استمرار الحرب الحالية لفترة طويلة قد يكون للدولة بعض القرارات الاستثنائية بخصوص الأسعار لكن حتى الآن لا يوجد ارتفاع في أي سلعة والدولة لن تسمع بالممارسات الاحتكارية.

وأوضح أن الجميع يتابع سعر البرميل النفط ارتفع لـ 84 دولار، بعد أن كان في حدود 60 دولارا، أي أن هناك ارتفاعا في أسعار المواد النفطية، وأن الدولة تتابع ما يحدث وأنه في حالة استمرار الأمر سيكون هناك بعض القرارات الاستثنائية بخصوص أسعار السلع.

وأضاف الدكتور مدبولي، أن لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية وأن الظرف الحالي استثنائي، وأن في حالة توقف الحرب ستعود الأمور لـ وضعها الطبيعي واستقرارها.

وأشار إلى أن الدولة ليس لديها أزمة تدبير عملة، وأن الدولة لن تسمح لأي شخص بعمل ممارسات احتكارية، وأن الدولة لديها المواد القانونية التي ستتعامل مع أي شخص يقوم بعمل احتكار لأي سلعة، وأن الدولة ليس لديها مشكلة في توفير العملات الدولارية استيراد أي سلعة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا نتابع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على مصر بصورة مستمرة، وأننا عملنا منذ أول لحظة لاندلاع الأزمة على  احتواء التصعيد الإقليمي سياسيا وبذل كل الجهود الممكنة لذلك.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحرب لن تؤدي إلى تحقيق أهداف أي طرف، وأن مصر تتأثر بكل عواقب هذه الحرب على كل المعطيات.


وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحرب الإيرانية لها تداعيات على كل العالم وليس المنطقة فقط، ولا توجد توقعات عن المدة التي يمكن أن تستغرقها هذه الحرب.

مصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة


وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة لديها سيناريوهات مسبقة للتعامل مع الأزمات، ومصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة.

مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء الوزراء

