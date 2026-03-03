مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن الدولة لا تعاني من أزمة توفير العملة، موضحًا أن الدولة جعلت سعر الصرف مرنا.

وأضاف الدكتور مدبولي، أن لدينا الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية وأن الظرف الحالي استثنائي، وأن في حالة توقف الحرب ستعود الأمور لوضعها الطبيعي واستقرارها.

وأشار إلى أن الدولة ليس لديها أزمة تدبير عملة، وأن الدولة لن تسمح لأي شخص بعمل ممارسات احتكارية، وأن الدولة لديها المواد القانونية التي ستتعامل مع أي شخص يقوم بعمل احتكار لأي سلعة، وأن الدولة ليس لديها مشكلة في توفير العملات الدولارية استيراد أي سلعة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا نتابع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على مصر بصورة مستمرة، وأننا عملنا منذ أول لحظة لاندلاع الأزمة على احتواء التصعيد الإقليمي سياسيا وبذل كل الجهود الممكنة لذلك.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحرب لن تؤدي إلى تحقيق أهداف أي طرف، وأن مصر تتأثر بكل عواقب هذه الحرب على كل المعطيات.



وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحرب الإيرانية لها تداعيات على كل العالم وليس المنطقة فقط، ولا توجد توقعات عن المدة التي يمكن أن تستغرقها هذه الحرب.

مصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة



وتابع رئيس الوزراء، أن الدولة لديها سيناريوهات مسبقة للتعامل مع الأزمات، ومصر ليست بعيدة عما يحدث في المنطقة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "أجاي بانجا"، رئيس مجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لمصر.

حضر اللقاء الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، و حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب برئيس مجموعة البنك الدولي الذي يجري زيارته الرسمية الأولى لمصر، معرباً عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، والتعاون المستمر بين الجانبين في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري وتُسهم في تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك الدولي يعدُ أحد الشركاء الدوليين الذين يمثلون أهمية كبيرة للدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030، كما تمثل الشراكة الاستراتيجية (2023-2027) مع البنك أهمية بالغة؛ من أجل دعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، عن طريق دعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، التي تنفذها الدولة المصرية لخدمة المواطنين، وتوفير جودة حياة لهم.

في سياق حديثه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر استطاعت تجاوز مختلف التحديات التي شهدتها منذ عام 2011، ونجحت في قيادة برنامج إصلاح اقتصادي، في ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الشاملة بجميع مناطق الجمهورية في مختلف مناحي الحياة.