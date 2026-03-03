مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب

أكد رئيس الوزراء د . مصطفى مدبولي ، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات التصعيد في المنطقة على مصر، مشددًا على أن الحرب لن تحقق أهداف أي طرف، وأن القاهرة تتأثر بكل عواقب هذه الأزمات على مختلف المعطيات الاقتصادية والسياسية.

جهود مصر لاحتواء الأزمة سياسيًا

وأوضح مدبولي ، أن مصر عملت منذ أول لحظة لاندلاع الأزمة على احتواء التصعيد الإقليمي سياسيًا، وبذلت كل الجهود الممكنة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتخفيف آثار التصعيد على الدولة والمواطنين.

خطة لتأمين الطاقة والسلع الاستراتيجية

طمأن رئيس الوزراء المواطنين، قائلًا: هناك خطة لتأمين كل شيء من الطاقة والسلع الأساسية، مثل اللحوم والدواجن وغيرها لعدة شهور قادمة، مؤكدا أنه لم يتم انقطاع الكهرباء أو الغاز عن المواطنين أو المصانع، بفضل خطة حكومية جاهزة للتعامل مع أي أزمة في المنطقة.

تطوير قطاع الغاز والبترول

وأعلن مدبولي ، عن خطط العام الجاري لحفر 106 آبار غاز وبترول في مناطق واعدة، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتأمين موارد الوقود، بما يسهم في استقرار السوق المحلي ودعم التنمية الاقتصادية.

رسالة طمأنة للمصريين

واختتم رئيس الوزراء تصريحه برسالة واضحة للمواطنين: «اطمئنوا يا مصريين، الحكومة جاهزة لمواجهة أي تداعيات إقليمية، وضمان استقرار الطاقة والسلع الأساسية في البلاد»، مؤكداً أن الإجراءات الاحترازية والخطط الحكومية تعكس حرص الدولة على حماية مصالح المواطنين.