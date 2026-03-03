قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري
الرئيس الإيطالي: الحرب قريبة منا.. ويجب تجنب الانجراف لعواقب حتمية
وزير الخارجية يفتتح مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الإدارية لتعزيز الخدمات القنصلية
حصار الضفة.. إسرائيل تغلق كل المعابر وتصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين
مدبولي: الإعلان عن الحدين الأدنى والأقصى للأجور في آخر مارس
نيويورك تايمز: قرار ترامب بالمواجهة مع إيران أكبر مقامرة خلال رئاسته لأمريكا
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية

بدلة ليردام
بدلة ليردام
أمينة الدسوقي

في واقعة غير مسبوقة بعالم المقتنيات الرياضية، حطمت بدلة التزلج الخاصة بالبطلة الهولندية يوتا ليردام رقماً قياسياً كان يحمله أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، بعدما بيعت بمبلغ خيالي خلال مزاد إلكتروني شهد منافسة شرسة بين المشترين.

ذهبية أولمبية وإنجاز مزدوج

قدمت ليردام أداء استثنائياً في سباق 1000 متر للتزلج السريع ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو، حيث أحرزت الميدالية الذهبية محطمة الرقم القياسي الأولمبي، لتضيف إنجازاً رياضياً جديداً إلى مسيرتها المتألقة.

الإنجاز لم يتوقف عند حدود المضمار الجليدي، بل امتد إلى عالم المزادات، بعدما تحولت بدلتها البرتقالية إلى قطعة تاريخية مطلوبة بشدة.

من 8500 إلى 170 ألف جنيه إسترليني في ساعات

البدلة، التي عُرضت عبر منصة MatchWornShirt المتخصصة في بيع المقتنيات الرياضية الأصلية، شهدت قفزة مذهلة في قيمتها، إذ ارتفع سعرها من 8500 جنيه إسترليني إلى 170 ألف جنيه إسترليني خلال ساعات قليلة فقط.

وبهذا الرقم، تجاوزت الصفقة الرقم القياسي السابق للمنصة، والذي كان مسجلاً باسم رونالدو بعد بيع قميصه الذي ارتداه في مباراة البرتغال أمام المجر عام 2025 مقابل أقل من 63 ألف يورو (نحو 55 ألف جنيه إسترليني).

مبلغ استثنائي ورسائل أبعد من الرياضة

تيمن زوندرويك، المؤسس المشارك لشركة MatchWornShirt، وصف الصفقة بأنها "استثنائية"، مشيراً إلى أن الاقتراب من 200 ألف يورو مقابل قطعة واحدة يُعد رقماً غير مسبوق.

وأكد أن العائدات التي جُمعت من مقتنيات الرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية أسهمت في توفير دعم مالي مهم لعدد من الأندية الرياضية الهولندية، ما يعكس البعد المجتمعي لهذه المزادات.

من الجليد إلى الأضواء

وتحظى ليردام باهتمام إعلامي واسع، ليس فقط لإنجازاتها الرياضية، بل أيضاً لعلاقتها بنجم يوتيوب والملاكم الأمريكي جيك بول، الذي أعلن خطوبته عليها في مارس من العام الماضي، وكان حاضراً في المدرجات لحظة تتويجها بالذهبية.

إلى أين ستذهب العائدات؟

العائدات لن تبقى في خزائن المزاد، إذ ستُخصص لدعم الأندية التي شهدت البدايات الأولى لمسيرة نجوم فريق هولندا.

وفي نادي آيسفيرينينغ بيناكر، حيث بدأت ليردام خطواتها الأولى على الجليد، سادت أجواء من الفخر والحماس بعد الإعلان عن قيمة الصفقة.

يوهان فان دام، أحد مسؤولي النادي، عبر عن سعادته الكبيرة بالمبلغ، مؤكداً أن الإدارة ستدرس بعناية أفضل السبل لاستثماره. 

فيما شددت جاكلين فان ويندن، عضو مجلس إدارة شؤون الشباب، على أن هذه المساهمة ستتيح الفرصة لعدد أكبر من الأطفال لخوض تجربة التزلج واكتشاف مواهبهم.

رقم قياسي جديد وتأثير يتجاوز الأرقام

لم تعد القصة مجرد مزاد ناجح، بل تحولت إلى نموذج يُبرز كيف يمكن للإنجازات الرياضية أن تمتد آثارها إلى المجتمع، وأن تتحول لحظة ذهبية على الجليد إلى دعم مستدام لأجيال قادمة.

وبين رقم أولمبي محطَّم ورقم قياسي في المزادات، تثبت يوتا ليردام أن الأبطال لا يصنعون التاريخ في الملاعب فقط، بل حتى خارجها.

