العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
قواعد ومنشآت العدو أهداف مشروعة| عراقجي للأمم المتحدة: إيران تستخدم حقها القانوني في الدفاع عن النفس
بعد أسهم ألميريا.. ما النادي الذي يريد كريستيانو رونالدو امتلاكه؟

أحمد أيمن

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ بالفعل مرحلة جديدة في مسيرته، لا تقتصر على التألق داخل المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى عالم الاستثمار وامتلاك الأندية، في خطوة قد ترسم ملامح مستقبله بعد الاعتزال.

في هذا السياق، أعلن نادي ألميريا الإسباني، المنافس في دوري الدرجة الثانية، أن رونالدو استحوذ على 25% من أسهمه، عبر شركته الاستثمارية “CR7 Sports”، ليؤكد بذلك دخوله رسميًا عالم ملكية الأندية. 

استثمار رونالدو في كرة القدم 

هذه الخطوة لم تأتِ بشكل عشوائي، بل تبدو جزءًا من مشروع أوسع يهدف إلى بناء إمبراطورية كروية على المدى الطويل. 

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن هذا الاستثمار ليس سوى البداية، إذ يدرس رونالدو فرصًا أخرى للتوسع في المجال نفسه مستقبلًا، خاصة مع اقتراب مسيرته الكروية من مراحلها الأخيرة، وربما مع اقتراب كأس العالم 2026 الذي قد يكون آخر تحدٍّ كبير له كلاعب. 

ويُذكر أن نجاح رونالدو داخل الملعب، إلى جانب مشاريعه التجارية المتعددة خارجه، ساعده على تكوين ثروة ضخمة، جعلته – بحسب تقارير دولية – أول لاعب كرة قدم يصل إلى مصاف المليارديرات أثناء مسيرته الاحترافية. 

في ضوء ذلك، يبدو أن النجم البرتغالي لا يخطط فقط لإنهاء مسيرته كلاعب، بل يعمل على الانتقال بسلاسة إلى دور جديد في عالم كرة القدم، كمالك ومستثمر، في رحلة قد تقوده يومًا ما إلى امتلاك أحد أكبر أندية العالم.

ما النادي الذي يريده رونالدو؟

الصحفي الشهير فابريزيو رومانو أشار إلى أن دخول رونالدو عالم الاستثمار الرياضي لن يتوقف عند نادي ألميريا، بل يمثل الخطوة الأولى ضمن خطة أوسع للاستحواذ على أندية طموحة حال توفرت الفرص المناسبة. 

ومع انتشار التكهنات حول النادي الذي قد يحلم النجم البرتغالي بامتلاكه مستقبلًا، برز اسم مانشستر يونايتد، النادي الذي صنع معه جزءًا كبيرًا من تاريخه وأصبح أحد أساطيره. 

وتشير بعض التوقعات إلى أن رونالدو قد يسعى يومًا ما للعب دور في إعادة بناء النادي إداريًا ورياضيًا، خاصة في ظل حالة الجدل التي تحيط بملكيته الحالية. 

كريستيانو رونالدو ألميريا مانشستر يونايتد

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
ريهام حجاج
لماذا يعتبر السلمون "سوبر فود"؟
وائل جسار
