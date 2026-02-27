قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد خسوف القمر الكلي في رمضان 2026
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي
لتعزيز التنسيق الإقليمي.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية
تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في دهس مهندس مواطنين بسيارة العلم الاسرائيلي
الرئيس السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة
لماذا تتصاعد المواجهات بين أفغانستان وباكستان مجددًا؟ | تقرير
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى نصر العاشر من رمضان
الزراعة: التوسع في المنافذ لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار وتخفيضات 30%
الأهلي يليه بيراميدز.. تصنيف أندية العالم بالاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء
إخلاء سبيل طرفي مشاجرة إلقاء سيدة في ترعة بالبحيرة
مفاوضات النووي الإيراني.. بدر عبد العاطي يتواصل مع عراقجي وغروسي
الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر
أصل الحكاية

من الحب إلى المليارات.. كيف صنعت جورجينا عقد الثراء الذهبي في حياة رونالدو؟

كريستيانو رونالدو وجورجينا
كريستيانو رونالدو وجورجينا
أمينة الدسوقي

كشفت مجلة فوربس عن تفاصيل لافتة في رحلة تضخم ثروة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي شهدت طفرة غير مسبوقة خلال العقد الأخير، لتصل في عام 2026 إلى نحو 1.4 مليار دولار.

وبحسب التقرير، تضاعفت ثروة اللاعب أكثر من أربع مرات منذ بداية علاقته مع شريكته جورجينا رودريغيز عام 2016، حين كانت تقدر بحوالي 320 مليون دولار فقط.

الملاعب كانت البداية لكن ليست النهاية

الزيادة الهائلة في ثروة رونالدو جاءت نتيجة مزيج من النجاح الرياضي والذكاء التجاري فقد لعب دورا محوريا في تضخم دخله تعاقده مع كبار الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، حيث عززت هذه المحطات مكانته كأحد أعلى اللاعبين أجرا في العالم.

بحلول 2020، بلغت ثروته نحو 500 مليون دولار، مدعومة بعقود الرعاية والإعلانات، قبل أن ترتفع إلى 600 مليون دولار في 2022 مع تمدد نفوذه في التسويق الرقمي.

انتقال تاريخي يغيّر المعادلة

شكل انتقال رونالدو إلى النصر عام 2023 نقطة تحول كبرى، إذ قفزت ثروته إلى 800 مليون دولار، ثم تجاوزت حاجز المليار في 2024، وصولا إلى 1.4 مليار دولار في 2026.

ويُقدر عقده مع النادي السعودي بأكثر من 400 مليون دولار، ليصبح أحد أضخم العقود في تاريخ كرة القدم.

إمبراطورية خارج المستطيل الأخضر

لم تعتمد ثروة رونالدو على الرواتب فقط، بل على استراتيجية مالية متنوعة شملت استثمارات عقارية وفندقية في مواقع عالمية و إطلاق علامات تجارية باسمه ضمن سلسلة CR7 في الأزياء والعطور و عائدات تسويقية ضخمة من وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتجاوز عدد متابعيه مليار شخص، ما يجعله من أقوى الوجوه الإعلانية عالميا.

أول ملياردير في تاريخ كرة القدم

دخل رونالدو التاريخ كأول لاعب كرة قدم يصل إلى نادي المليارديرات، بعد إدراجه في مؤشرات الثروات العالمية.

وخلال أكثر من عقدين، حصد اللاعب رواتب ضخمة تجاوزت 550 مليون دولار بين 2002 و2023، إلى جانب عقود رعاية واستثمارات متنوعة عززت من ثروته بشكل متسارع.

من الفقر إلى القمة

لم تكن رحلة رونالدو مفروشة بالنجاح منذ البداية فقد عاش طفولة قاسية في لشبونة، وروى مرارا أنه كان يعاني الفقر لدرجة عدم قدرته على شراء وجبة بسيطة ترك الدراسة في سن 14 عاما ليركز على حلمه الكروي، قبل أن يسطع نجمه مع سبورتينغ لشبونة، ومنها انطلق نحو العالمية.

حب وحياة وثروة

يرى مراقبون أن الاستقرار الشخصي في حياة رونالدو منذ ارتباطه بجورجينا تزامن مع أكثر فتراته ازدهارا ماليا وتسويقيا. 

وبين النجاحات الرياضية والإدارة الذكية للعلامة الشخصية، تحولت قصة اللاعب البرتغالي إلى نموذج فريد يجمع بين المجد الكروي والإمبراطورية المالية، ليصبح اسمه مرادفا للنجاح داخل الملاعب وخارجها.

رونالدو جورجينا البرتغالي كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز ثروة رونالدو

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

مسلسل عين سحرية

بعد الترويج لها في مسلسل عين سحرية.. المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

تعبيرية

حيازة الألعاب النارية تعرضك للإعدام في هذه الحالة| احذرها

مسلسل اتنين غيرنا

تناولها مسلسل اتنين غيرنا.. كيف تصدى القانون لجرائم العنف ضد المرأة؟

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد