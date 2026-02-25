رونالدو ودونجا.. النصر ضيفا ثقيلا على النجمة في الدوري السعودي

يستعد النصر لمواصلة رحلة الدفاع عن صدارته في الدوري السعودي للمحترفين عندما يحل ضيفًا على النجمة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من المسابقة.

ويتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، محققًا 18 انتصارًا وتعادلًا واحدًا مقابل ثلاث هزائم، مستفيدًا من سلسلة نتائج قوية، آخرها الفوز الكبير على الحزم بأربعة أهداف، في محاولة لتحقيق الانتصار التاسع على التوالي.

ويعول الفريق على نجومه البارزين، أبرزهم كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس، وساديو ماني، لتعزيز حضوره الهجومي ومواصلة الضغط على منافسيه.

على الجانب الآخر، يعيش النجمة وضعًا صعبًا في الدوري، إذ يتذيل جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد فوز واحد فقط و5 تعادلات مقابل 16 هزيمة، كما تلقى الفريق خسارة ثقيلة أمام الأهلي برباعية.

ومع ذلك، يأمل النجمة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق مكتمل العناصر.

ويشهد اللقاء مواجهة خاصة بين المصري نبيل عماد دونجا في صفوف النجمة وكريستيانو رونالدو مع النصر، في اختبار حقيقي للقدرات الفردية والجماعية لكلا الفريقين.

وكان دونجا قد انضم حديثًا إلى النجمة قادمًا من نادي الزمالك في صفقة تهدف إلى تعزيز خط وسط الفريق ودعم مساعيه لتجاوز التحديات في المرحلة الحاسمة من الموسم.