الصيام مفيد لأصحاب هذه الأمراض.. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن من الأشياء المهمة في رمضان مواعيد تناول الأدوية، موضحًا أن هناك بعض الحالات المرضية يحذر صيامها، وهناك بعض الحالات يكون الصيام مفيدا لها.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن مرضى الضغط المرتفع، ومرضى السكري من النوع الثاني، ومرضى الكوليسترول، ومرضى السرطان أصحاب الحالة المستقرة، جميعهم يكون الصيام مفيدًا لهم.

وأشار إلى أن مواعيد تناول الأدوية بشكل صحيح تكون حسب نوع الدواء؛ فهناك أدوية يجب أن تُتناول مع الإفطار، وهي الأدوية المدرّة للبول، لأنها تحتاج إلى تناول المياه، لأنه في حالة تناول هذه الأدوية خلال السحور ينتج عنها هبوط.

ولفت إلى أن أدوية السكر المركزة المكثفة يُفضَّل أن تُؤخذ بعد الإفطار، وليست خلال السحور، وأن على كل مريض أن يتابع مع طبيبه الخاص حتى يُنظِّم له الأدوية قبل رمضان.

وأوضح أن بعض الأطباء يقومون بتعديل بعض الأدوية لتتناسب مع الشهر الكريم، لكن بشكل عام على الجميع تنظيم تناول الأدوية في رمضان.