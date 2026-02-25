جمال شعبان يحذر من «السموم البيضاء» ويشيد بفوائد التمر في رمضان

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يتمنى من كل مواطن أن يعود للطبيعة، ويتناول الوجبات البسيطة من الخضروات والفاكهة، والتي تخرج من الأرض.



وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن تناول المواطنين للتمر له فوائد صحية كثيرة، فهو غذاء ودواء وشفاء، وأنه عند النظر للتمرة يتغول المرء في فوائدها، مطالبًا المواطنين بجعل التمرة شوكولاتة رمضان.

وحذر جمال شعبان المواطنين من تناول الدقيق الأبيض والسكر الأبيض لأنهما من السموم البيضاء التي تؤثر على صحة الإنسان، موضحًا أن الإكثار منهما يؤدي إلى كوارث صحية.



وأشار إلى أن المائدة الرمضانية خلال أيام رمضان تكون ممتلئة بالعديد من الأصناف، وأن الجميع يحرص على وضع المخللات والأطعمة التي تحتوي على الملح بكثرة، معلقًا أن الباعة يتفننون في "الطرشي" والأصناف المملحة، ولذلك يجب على الجميع أن يعلم أن الملح هو عدو القلب الأول.

ولفت إلى أن قوائم السموم تشمل الملح الأبيض، والسكر، والدقيق الأبيض، موضحًا أن الدقيق الأبيض خطر مثل السكر والملح، ولذلك يُنصح بالدقيق الأسمر لأنه صحي للجسم.

وحذر من تناول الملح بكثرة أو وضعه بشكل زائد على مائدة الإفطار، موضحًا الحد الآمن من الملح في الأكلات الرمضانية، وضرورة تخفيفه في الوجبات، فالخبز يحتوي على ملح، والأرز يحتوي على ملح، والجبنة تحتوي على ملح، والملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويؤثر على الكلى، وقد يسبب فشلًا كلويًا ومشكلات صحية كثيرة، لذلك على الجميع الحذر.

ولفت إلى أن أي شيء يتناول بكثرة ينقلب إلى مرض، فالسكر والملح والدقيق من الأشياء الخطرة على صحة الإنسان.