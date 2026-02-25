قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
جمال شعبان يحذر من «السموم البيضاء» ويشيد بفوائد التمر في رمضان

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه يتمنى من كل مواطن أن يعود للطبيعة، ويتناول الوجبات البسيطة من الخضروات والفاكهة، والتي تخرج من الأرض.


وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن تناول المواطنين للتمر له فوائد صحية كثيرة، فهو غذاء ودواء وشفاء، وأنه عند النظر للتمرة يتغول المرء في فوائدها، مطالبًا المواطنين بجعل التمرة شوكولاتة رمضان.

وحذر جمال شعبان المواطنين من تناول الدقيق الأبيض والسكر الأبيض لأنهما من السموم البيضاء التي تؤثر على صحة الإنسان، موضحًا أن الإكثار منهما يؤدي إلى كوارث صحية.


وأشار إلى أن المائدة الرمضانية خلال أيام رمضان تكون ممتلئة بالعديد من الأصناف، وأن الجميع يحرص على وضع المخللات والأطعمة التي تحتوي على الملح بكثرة، معلقًا أن الباعة يتفننون في "الطرشي" والأصناف المملحة، ولذلك يجب على الجميع أن يعلم أن الملح هو عدو القلب الأول.

ولفت إلى أن قوائم السموم تشمل الملح الأبيض، والسكر، والدقيق الأبيض، موضحًا أن الدقيق الأبيض خطر مثل السكر والملح، ولذلك يُنصح بالدقيق الأسمر لأنه صحي للجسم.

وحذر من تناول الملح بكثرة أو وضعه بشكل زائد على مائدة الإفطار، موضحًا الحد الآمن من الملح في الأكلات الرمضانية، وضرورة تخفيفه في الوجبات، فالخبز يحتوي على ملح، والأرز يحتوي على ملح، والجبنة تحتوي على ملح، والملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ويؤثر على الكلى، وقد يسبب فشلًا كلويًا ومشكلات صحية كثيرة، لذلك على الجميع الحذر.

ولفت إلى أن أي شيء يتناول بكثرة ينقلب إلى مرض، فالسكر والملح والدقيق من الأشياء الخطرة على صحة الإنسان.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

وزير البترول خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول

وزير البترول: خطة خمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات بالقطاع

سوق الأسهم السعودية

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

