درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة ترفع صاحبها لدرجات قد تفوق الشهداء
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
عبد الفتاح تركي

خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة.. يشهد البحث عن كيفية استخراج بطاقة تموين لأول مرة ارتفاعًا ملحوظًا بين المواطنين، خاصة في ظل أهمية الدعم التمويني كأحد أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها؛ لتبسيط الإجراءات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل.
 

أهمية استخراج بطاقة التموين لأول مرة

تُعد بطاقة التموين الوسيلة الأساسية التي تُمكّن المواطنين المستحقين من الحصول على السلع التموينية المدعمة بشكل شهري، وهو ما يجعلها من أهم الخدمات الحكومية التي تحظى باهتمام واسع، خصوصًا في ظل سعي الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان العدالة في توزيع الدعم وفقًا للضوابط المحددة.

إضافة المواليد رسميًا على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والمستحقين

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين جديدة

للحصول على بطاقة تموين لأول مرة، يتعين على المواطن تجهيز عدد من المستندات الأساسية التي تضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات، وتشمل هذه المستندات:

- صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة.

- صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المستفيدين.

- مستند رسمي يثبت أحقية الأسرة في الحصول على الدعم وفقًا للضوابط المعتمدة من الجهات المختصة.
 

خطوات استخراج بطاقة التموين من مكتب التموين

تبدأ إجراءات استخراج بطاقة التموين من خلال توجه المواطن إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامته، حيث يقوم بتقديم طلب رسمي لاستخراج بطاقة جديدة مرفقًا بكل المستندات المطلوبة، ثم يقوم الموظفون المختصون بمراجعة البيانات والتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية سارية لأي فرد من الأسرة.

وبعد ذلك، يتم إرسال الطلب إلى مركز الخدمة المختص لاستكمال الإجراءات، حيث تُسجل البيانات على النظام الإلكتروني، وخلال مدة تُقدر بنحو أسبوعين يتم إصدار البطاقة الذكية، وتحديد الرقم السري الخاص بها، ليتمكن المواطن بعد ذلك من استلام البطاقة من مكتب التموين وتفعيلها باستخدام الرقم السري.

بطاقة التموين

طريقة استخراج بطاقة تموين أونلاين

في إطار التيسير على المواطنين، أتاحت الوزارة إمكانية التقديم للحصول على بطاقة تموين جديدة إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال خطوات بسيطة تبدأ بالدخول إلى الموقع وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.

وعقب ذلك يختار المستخدم خدمات التموين ومنها إصدار بطاقة تموين جديدة، مع إدخال البيانات المطلوبة التي تشمل الاسم والعنوان والإدارة التموينية، وبعد ذلك يتم رفع صور المستندات اللازمة مثل بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق حديث.

كما يتعين سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا والتي تُقدر بنحو 18.5 جنيه تقريبًا، ليتم بعدها مراجعة الطلب واستكمال الإجراءات تمهيدًا لإصدار البطاقة.

شروط استخراج بطاقة تموين لأول مرة

حددت وزارة التموين مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على بطاقة تموين جديدة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، ومن أبرز هذه الشروط أن يكون رب الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية أو من محدودي الدخل وفقًا للمعايير الرسمية المعتمدة.

تحديث بطاقة التموين

كما يشترط عدم امتلاك أي فرد من أفراد الأسرة بطاقة تموين أخرى، مع ضرورة تقديم مستند يثبت استحقاق الدعم مثل مفردات الدخل أو مستند صادر من الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة سريان بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة المدرجين في البطاقة .

وفي حال وجود وكيل؛ يتولى الإجراءات، يجب أن يكون من أقارب الدرجة الأولى أو بموجب توكيل رسمي موثق، بما يضمن صحة البيانات وسلامة الإجراءات القانونية .

متابعة طلب بطاقة التموين بعد التقديم

تؤكد الوزارة أهمية متابعة طلب استخراج بطاقة التموين بعد تقديمه سواء من خلال مكتب التموين أو عبر المنصة الإلكترونية، وذلك للتأكد من استكمال جميع الإجراءات المطلوبة وتجنب أي تأخير في إصدار البطاقة، بما يضمن حصول المواطن على الدعم في أقرب وقت ممكن.

اسهل طريقة لتفعيل بطاقة التموين بالموبيل

كما تُشدد الجهات المختصة على ضرورة إدخال البيانات بدقة وتقديم مستندات صحيحة لتفادي رفض الطلب أو تأجيله، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في مراجعة الطلبات والتحقق من الاستحقاق.

