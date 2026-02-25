قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط صاحب مخبز 230 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم بالغربية

بطاقات الدعم بالغربية
بطاقات الدعم بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، من ضبط مخبز لإنتاج الخبز البلدى المدعم بمدينة طنطا، جمع صاحبه 230 بطاقة تموينية لاستخدامها فى الاستيلاء على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات، بالمخالفة للقانون الذى يحظر تجميع البطاقات داخل المخابز، وتم مصادرتها وإتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية 


جاءت الحملة برئاسة المهندس ناصر العفيفى مدير مديرية التموين بالغربية، وعضوية أحمد ورد مدير الرقابة التموينية بالمديرية ومفتشى إدارة الرقابة التموينية، ضمن خطة تفتيش شاملة استهدفت المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية ببندر طنطا، بهدف مراقبة جودة الخدمات المقدمة، والكشف عن أي تجاوزات تمس منظومة الدعم.

ردع مخالفين 


وخلال أعمال التفتيش فى بندر طنطا، تم رصد مخبز الذي يمتلكه المتهم، وعُثر بحوزته على 230 بطاقة تموينية قام بتجميعها بغرض استخدامها في عمليات صرف وهمية للخبز والاستيلاء على أموال الدعم المخصص لأصحاب البطاقات، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال صرف كميات كبيرة من الخبز على الورق، دون أن تصل فعليًا إلى المواطنين، مما يعد استيلاءً مباشرًا على أموال الدعم الحكومي.

تحريز المضبوطات 


تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالف.

