خبير: تنفيذ 32% من مبادرة «100 مليون شجرة».. وخطة للوصول إلى 50%

أكد الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بزراعة الأشجار في جميع المحافظات، موضحًا أن من بينها أشجارًا خشبية، وأشجار زينة، وأخرى تُستخدم في الغذاء.

وقال علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وروان أبو العينين، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن كل شخص يشتري سيارة يجب أن يزرع 14 شجرة مقابلها، لأن الأشجار تمتص الأكاسيد المسببة للمشكلات البيئية، وتطلق الأكسجين، كما تسهم في تنقية الهواء والحد من الأمراض.

وأضاف أن الدولة تسعى لزراعة 100 مليون شجرة على مستوى 27 محافظة، إلى جانب القرى المختلفة، بحيث يكون لكل منطقة خطة واضحة لزراعة الأشجار.

وكشف أنه تم تنفيذ نحو 32% من إجمالي عدد الأشجار المستهدفة، وأن العمل جارٍ للوصول إلى 50%، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية تُنفذ وفق خطة محددة.