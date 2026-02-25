100 مليون شجرة.. توسيع حملات التشجير لدعم المساحات الخضراء بالمحافظات

أكد الدكتور مجدي علام، الخبير البيئي، أن الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع وفد جمعية محبي الأشجار يمثل خطوة مهمة لدعم البيئة وزيادة المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أقوى وجدولًا زمنيًا واضحًا لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بكفاءة وجودة، وليس مجرد أرقام.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المبادرة الرئاسية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة تُعد من المبادرات ذات البعد الدولي، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ما يزيد على 32% من المستهدف حتى الآن على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء وبعض القرى، مع توقعات بالوصول إلى نحو 50% قريبًا فيما يتعلق بالحزام الأخضر.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على جمهورية مصر العربية فقط، بل تمتد على طول ساحل البحر المتوسط ضمن مشروع الحزام الأخضر “Green Belt”، الذي يستهدف تقليل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، وزيادة إنتاج الأكسجين، إلى جانب تنوع أنواع الأشجار بين أشجار الظل، وأشجار الزينة، وأشجار يمكن استخدامها في مجالات غذائية أو خشبية.

وأشار إلى أهمية إطلاق منصة رقمية ضمن مبادرة “الأيدي الخضراء” لربط الجمعيات والمتطوعين وتحديد أماكن التشجير بدقة، ومتابعة كل شجرة من خلال كود QR يوضح بياناتها وتأثيرها البيئي، بما يعزز مشاركة المواطنين في الزراعة والمتابعة، وليس الاكتفاء بالغرس فقط.