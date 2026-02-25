مساعد وزير التنمية المحلية يتحدث عن تفاصيل مبادرة "100 مليون شجرة"

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير وزارة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي، أن إطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع منظمات المجتمع المدني لتنظيم جهود التشجير بالمحافظات ومنع تداخل الأدوار، موضحا أن لكل شجرة ملفًا رقميًا مزودًا بـ«كيو آر كود» يتيح للمواطنين متابعة بياناتها وأثرها البيئي والتراكمي على جودة الهواء، بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية.

وأشار قاسم، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" نجحت منذ انطلاقها عام 2022/2023 وحتى العام المالي الحالي 2025/2026 في زراعة نحو 12.8 مليون شجرة بجميع المحافظات، مع استهداف زراعة 75 ألفًا و693 شجرة خلال المرحلة الرابعة في سبع محافظات.

وأضاف أن فرق العمل حددت المواقع وفق دليل علمي يراعي نوع الشجرة وطبيعة كل منطقة، مع خطط متابعة وصيانة مستمرة، بما يحقق زيادة المساحات الخضراء، وخفض الانبعاثات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.