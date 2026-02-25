قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مع المخرج عمر عبدالعزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، والفنان د. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ود.غادة جبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية.  

وتناول الاجتماع مناقشة دراما رمضان والبرامج الترفيهية والمنوعات، وتم استعراض أبرز الملاحظات التي تم رصدها خلال عرض المسلسلات في الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وكذلك الجدل المثار حول ظهور الفنانين في بعض برامج المنوعات الرمضانية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على رصد ومتابعة وتقييم الموسم الرمضاني، ورصد جميع المخالفات بشكل عام سواء كانت دراما أو برامج، لإتخاذ اللازم تجاه أي مخالفات وإصدار بيان مشترك بين المجلس والنقابات الفنية في نهاية شهر رمضان.

وأكد الحضور أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية والضوابط المنظمة للعمل الدرامي والبرامجي، مع التشديد على دعم الأعمال التي تعكس القيم المجتمعية الإيجابية وتحترم الذوق العام، بما يسهم في الارتقاء بالمحتوى المقدم للجمهور خلال الشهر الكريم.
 

الأعلى لتنظيم الإعلام الاتحاد العام للنقابات الفنية أشرف زكي دراما رمضان رصد ومتابعة وتقييم الموسم الرمضاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة " أيام الله في رمضان "

كيفية قيام الليل

كيفية قيام الليل.. كل ما تريد معرفته عن عبادة دأب الصالحين

فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر بكلية الدعوة بالقاهرة

بالصور

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

تحت المليون.. 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد