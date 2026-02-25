قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

رنا عصمت

يشعر الكثير من الأشخاص من مشكلة التخمة خلال فترة الصيام ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أبرزها، الإكثار من الولائم وتتنوع الأطعمة الدسمة وحلويات رمضان المتنوعة، التى تؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، الحموضة.

وفى هذا السياق قدم الدكتور احمد صبرى خبير التغذية العلاجية، فى تصريح خاص لصدى البلد ، بعض الارشادات التى تعالج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام.

ارشادات و نصائح لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام..

١-التركيز على تناول وجبة السحور التي تعتبر من الوجبات المهمة جدا خلال فترة الصوم لانها تزود الجسم بالطاقة الضرورية لممارسة اعمالنا اليومية وخاصة ان وقت الافطار سيكون متأخرا قليلا فيجب التركيز على تناولها وخاصة اذا اراد الاطفال او المراهقين او كبار السن الصوم.

 ٢-التركيز على تناول وجبات خفيفة بعد وجبة الافطار بحيث تكون المصدر الذي يزود الجسم باحتياجاته من المعادن والفيتامينات والماء مثل الخضار والفاكهة.

٣- التقليل قدر الامكان من الاطعمة المقلية او التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون فهذه الوجبات اولا عالية بالسعرات وتحتاج لفترة اطول عند هضمها وقد تكون مزعجة وخاصة للافراد المصابين بالقرحة او الارتداد المرئي او المشاكل الصحية الاخرى.

٤-يمكن تقسيم وجبة الافطار الى قسمين تفصل بينهما ساعة او نصف ساعة بحيث نتناول طبق الشوربة والذي يفضل أن يحتوي على الخضار والابتعاد عن الشوربات التي تحتوي على كمية كبيرة من الزبدة أو الاجبان او الكريما بحيث تكون طبق اولي خفيف وبزود الجسم بكمية سوائل مناسبة مع طبق السلطة ويليها الطبق الرئيسي.

٥-التركيز على تحضير طبق رئيسي واحد والتنويع في الاطباق الجانبية مثل السلطات والمقبلات الخفيفة حتى نتجنب ملا طبق الطعام بالانواع المختلفة من الاطعمة التي نرغم بتناولها فيكون هناك نوع واحد من النشويات ونوع واحد من البروتينات فلا يوجد ضرورة لتحير الحوم والدجاج مثلا خلال الوجبة الواحدة.

