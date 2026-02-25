إصابة بنزيما تهدد خط هجوم الهلال قبل المواجهات الحاسمة.. كيف سيواجه الزعيم الأزمة؟

يواصل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الهلال الجديد إثارة الجدل في الدوري السعودي للمحترفين بعد أن تعرض لإصابة مباغتة حرمت الفريق من خدماته قبل مواجهة التعاون المقبلة ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن.

وكان بنزيما قد تألق منذ انضمامه إلى الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية مسجلاً ثلاثة أهداف حاسمة في آخر ثلاث مباريات للفريق أمام الأخدود والاتفاق والاتحاد مؤكدًا تأثيره الكبير في خط الهجوم الهلالي غير أن ظهوره في كلاسيكو الجولة 23 أمام الاتحاد شهد أداءً باهتًا مع إهداره فرصة محققة ما تسبب في حالة من الاحتقان الجماهيري بين مشجعي الفريق الأزرق الذين طالبوا بضرورة تحقيقه لأهداف واضحة لتعويض الانتقادات التي طالته بعد الانتقال المباشر من النادي المنافس.

تفاصيل الإصابة

أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن بنزيما شعر بآلام في العضلة الضامة وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة عن مواجهة التعاون على أن يخضع للفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب المحتملة.

ويأتي غياب بنزيما في وقت حاسم لفريق الهلال الذي يواصل منافسته على لقب الدوري السعودي للمحترفين وسط تقارب النقاط مع المنافسين المباشرين.

وبحسب مراقبين فإن غياب المهاجم الفرنسي سيؤثر على صلابة الخط الأمامي حيث اعتمد المدرب على خبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الأهداف وقيادة الهجمات المرتدة وهو ما قد يضع الفريق أمام تحدٍ كبير في مباراة التعاون المقبلة.

تحديات تكتيكية وانتظار الحلول

غياب بنزيما يفتح باب التكهنات حول البدائل التي سيعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو خاصة في مواجهة فرق متقدمة دفاعيًا مثل التعاون ورغم أن الهلال يضم مهاجمين آخرين قادرين على شغل مركز الصريح إلا أن خبرة بنزيما وإحساسه بالمساحات والتحركات الذكية أمام المرمى تجعل فقدانه ضربة قوية للزعيم في هذه المرحلة المهمة من الموسم.

كما يثير غياب المهاجم الفرنسي علامات استفهام حول مدى جاهزية الفريق لمواصلة الانتصارات في ظل ضغوط جدول الدوري واحتدام المنافسة على القمة خاصة مع تعثر الهلال في بعض المباريات الأخيرة التي شهدت خسائر نقطية كادت أن تكلفه الصدارة مؤقتًا قبل أن يتمكن من استعادة موقعه.

تأثير الانتقال من الاتحاد

انضم بنزيما إلى الهلال في خطوة مفاجئة خلال الميركاتو الشتوي قادمًا من الاتحاد بعد فسخ العقد بين الطرفين وهي الصفقة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي السعودي حيث توقع البعض أن يحتاج المهاجم إلى وقت للتأقلم مع الزعيم ومع ذلك تمكن الفرنسي سريعًا من إثبات وجوده لكن الإصابة الأخيرة تلقي بظلالها على مردوده وتأثيره في المباريات المقبلة.

الرهان على العودة السريعة

يأمل الهلال في أن تكون إصابة بنزيما قصيرة وأن يتمكن من العودة سريعًا لدعم الفريق في المباريات الحاسمة المقبلة سواء على صعيد الدوري أو في البطولة الآسيوية ويعتمد الجهاز الفني على خبرة المهاجم الفرنسي في استعادة التوازن الهجومي للفريق خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات التي تعزز موقعه على قمة ترتيب دوري روشن السعودي.