شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
رياضة

بنزيما يرد على انتقادات كلاسيكو الهلال والاتحاد: الكلام في النهاية

كريم بنزيما
كريم بنزيما
إسراء أشرف

رد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الهلال، على الانتقادات التي لاحقته عقب تعادل فريقه 1-1 في أول مباراة له ضد فريقه السابق اتحاد جدة، في كلاسيكو الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا.

وعقب موجة الانتقادات، نشر الفرنسي رسالة مختصرة على حسابه في «إكس»: "الكلام يكون في النهاية"، في إشارة إلى رده على كل الانتقادات دون الخوض في تفاصيل.

وكان الهلال قد فقد صدارة الدوري بفارق نقطة عن النصر الذي تصدر بعد فوزه على الحزم، ما زاد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن المباراة قد شهدت جدلًا داخل غرفة ملابس الهلال، بعد أن رفض بنزيما تحية الجماهير متجهًا مباشرة إلى غرفة الملابس برفقة زميليه مالكوم وثيو، وهو ما أثار استياء بعض اللاعبين.

كما دخل النجم الفرنسي في نقاش مع إنزاجي خلال استراحة الشوطين، مطالبًا بتغيير أسلوب اللعب واستغلال التفوق العددي على لاعبي الاتحاد، ما أدى إلى بعض الارتباك في الأداء خلال الشوط الثاني، ونجح الاتحاد في إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق الجزائري حسام عوار رغم النقص العددي.

كريم بنزيما بنزيما الهلال الهلال السعودي الاتحاد

