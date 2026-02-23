بنزيما يرد على انتقادات كلاسيكو الهلال والاتحاد: الكلام في النهاية

رد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الهلال، على الانتقادات التي لاحقته عقب تعادل فريقه 1-1 في أول مباراة له ضد فريقه السابق اتحاد جدة، في كلاسيكو الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا.

وعقب موجة الانتقادات، نشر الفرنسي رسالة مختصرة على حسابه في «إكس»: "الكلام يكون في النهاية"، في إشارة إلى رده على كل الانتقادات دون الخوض في تفاصيل.

وكان الهلال قد فقد صدارة الدوري بفارق نقطة عن النصر الذي تصدر بعد فوزه على الحزم، ما زاد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة سيموني إنزاجي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن المباراة قد شهدت جدلًا داخل غرفة ملابس الهلال، بعد أن رفض بنزيما تحية الجماهير متجهًا مباشرة إلى غرفة الملابس برفقة زميليه مالكوم وثيو، وهو ما أثار استياء بعض اللاعبين.

كما دخل النجم الفرنسي في نقاش مع إنزاجي خلال استراحة الشوطين، مطالبًا بتغيير أسلوب اللعب واستغلال التفوق العددي على لاعبي الاتحاد، ما أدى إلى بعض الارتباك في الأداء خلال الشوط الثاني، ونجح الاتحاد في إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق الجزائري حسام عوار رغم النقص العددي.