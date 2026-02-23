عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي

عاد اسم الفلسطيني وسام أبو علي إلى الواجهة داخل جدران الأهلي مع تزايد الحديث عن حاجة الفريق إلى تدعيم هجومي يعيد التوازن إلى الخط الأمامي.

ورغم أن الفكرة تبدو منطقية على الورق فإن الواقع يحمل الكثير من التعقيدات التي تجعل عودته مسألة شديدة الصعوبة.

وسام الذي انتقل في أغسطس الماضي إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي لم يبتعد اسمه عن دوائر النقاش داخل القلعة الحمراء خاصة مع تصاعد الجدل حول فعالية المنظومة الهجومية.

لكن السؤال الأهم: هل يفكر الأهلي فعلاً في استعادة مهاجمه السابق؟ وإن كان ذلك مطروحًا فما الذي يمنع إتمام الصفقة؟

المقابل المالي

الاعتبار المالي يقف في مقدمة الأسباب التي تعرقل أي تحرك محتمل فرحيل وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي تم في صفقة بلغت قيمتها نحو 6.4 مليون يورو وفقًا لتقديرات موقع ترانسفير ماركت وهو رقم يعكس استثمارا كبيرا من النادي الأمريكي.

وبالتالي فإن استعادته سواء عبر شراء جديد أو حتى إعارة بشروط مالية مرتفعة ستتطلب رقما ليس بالقليل في وقت لا تبدو فيه ميزانية الأهلي مهيأة لصفقة بهذا الحجم خصوصًا مع التزامات مالية أخرى قائمة.

رغبة اللاعب

من العوامل الجوهرية أيضًا موقف اللاعب نفسه فوسام اختار خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الأمريكي وهو قرار لم يكن عابرًا واللاعب يسعى لإثبات نفسه خارج المنطقة العربية ولم يمضِ وقت طويل على انتقاله حتى يفكر في العودة.

أي تحرك من الأهلي سيصطدم بسؤال منطقي: هل يرغب وسام في العودة سريعًا؟

الإجابة وفق المعطيات الحالية لا تبدو مؤكدة بل إن المؤشرات ترجح تمسكه بإكمال تجربته مع كولومبوس كرو وتحقيق أهدافه هناك.

ضغوط داخل القلعة الحمراء

لا يمكن إغفال الظروف المالية التي يمر بها الأهلي في المرحلة الأخيرة فالنادي تكبد التزامات مالية كبيرة من بينها دفع شروط جزائية تتعلق بمدربين سابقين ما قلص هامش المناورة في سوق الانتقالات.

وفي ظل سياسة أكثر تحفظا يبدو من الصعب أن يخوض الأهلي مغامرة مالية ضخمة لاستعادة لاعب رحل قبل أشهر قليلة فقط.

أزمة الوكيل

تبقى نقطة حساسة أخرى تتعلق بملف وكيل اللاعب آدم وطني الذي ارتبط اسمه بأزمة قوية أثناء مفاوضات رحيل وسام إلى الدوري الأمريكي.

هذه الأزمة تركت انطباعات سلبية داخل الإدارة خصوصًا مع توتر العلاقة بسبب ملفات أخرى تخص تسويق بعض لاعبي الفريق.

ورغم أن كرة القدم لا تعرف المستحيل فإن مثل هذه الخلفيات الإدارية قد تؤثر على أي تحرك مستقبلي.

الجانب الفنى

فنيًا قد يكون اسم وسام أبو علي مغريًا في ظل الحاجة إلى مهاجم يعرف أجواء النادي ولا يحتاج لفترة تأقلم لكن إداريًا وماليًا الصورة تبدو أكثر تعقيدًا.

الأهلي قد يفكر في الفكرة من باب تقييم الخيارات لكن ترجمتها إلى خطوة عملية تصطدم بعقبات واضحة.