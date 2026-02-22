قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد عيد الفطر 2026 .. اعرف هيبقى يوم إيه؟
متحدث الوزراء: تقييم أداء المحافظين يركز على الخدمات والتعديات الزراعية ورضا المواطنين
الملك تشارلز يفتح أبواب القصر.. وثائق أندرو وإبستين السرية بيد الشرطة
من دار الفطرة إلى شوارع القاهرة.. حكاية موائد الرحمن عبر التاريخ
للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

رياضة

مفاجأة.. تطور جديد في موقف الأهلي من عودة وسام أبو علي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
محمد سمير

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة مدوية بشأن احتمالية عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، رغم رحيله إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

وأوضح زاهر، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، أن لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء ناقشت بالفعل فكرة استعادة وسام أبوعلي، في ظل استمرار معاناة الفريق من أزمة في مركز رأس الحربة، حتى بعد التعاقد مع المهاجم البرتغالي الأنجولي كامويش.

أشار إلى أن الطرح لا يزال في مرحلة الدراسة، مع اعترافه بصعوبة إتمام الصفقة في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن الفكرة مطروحة على طاولة المسؤولين.

وكان النادي الأهلي أعلن انتقال وسام أبوعلي إلى كولومبوس كرو بعد مفاوضات مكثفة، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار، إلى جانب مليون دولار كحوافز إضافية، فضلًا عن احتفاظ النادي بنسبة 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.

وعلى الصعيد الفني، سجل المهاجم الفلسطيني هدفًا وصنع آخر خلال مواجهة بورتلاند تيمبرز ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الأمريكي، في اللقاء الذي انتهى بخسارة كولومبوس كرو بنتيجة 3-2 خارج ملعبه.

وسام أبوعلي الأهلي سيف زاهر كولومبوس كرو لجنة التخطيط كامويش

الأهلي

رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر

حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

أخطاء في السحور

احذر.. 3 أخطاء في السحور تخالف سنة النبي وأحدها يبطل الصيام

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

أحمد موسى

ليه الحكم محمد معروف .. طلب عاجل من أحمد موسى لاتحاد الكرة بعد مباراة سيراميكا كليوباترا

بالصور

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

