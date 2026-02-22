مفاجأة.. تطور جديد في موقف الأهلي من عودة وسام أبو علي

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة مدوية بشأن احتمالية عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي، إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة، رغم رحيله إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

وأوضح زاهر، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، أن لجنة التخطيط داخل القلعة الحمراء ناقشت بالفعل فكرة استعادة وسام أبوعلي، في ظل استمرار معاناة الفريق من أزمة في مركز رأس الحربة، حتى بعد التعاقد مع المهاجم البرتغالي الأنجولي كامويش.

أشار إلى أن الطرح لا يزال في مرحلة الدراسة، مع اعترافه بصعوبة إتمام الصفقة في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن الفكرة مطروحة على طاولة المسؤولين.

وكان النادي الأهلي أعلن انتقال وسام أبوعلي إلى كولومبوس كرو بعد مفاوضات مكثفة، في صفقة بلغت قيمتها 7.5 مليون دولار، إلى جانب مليون دولار كحوافز إضافية، فضلًا عن احتفاظ النادي بنسبة 10% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.

وعلى الصعيد الفني، سجل المهاجم الفلسطيني هدفًا وصنع آخر خلال مواجهة بورتلاند تيمبرز ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من الدوري الأمريكي، في اللقاء الذي انتهى بخسارة كولومبوس كرو بنتيجة 3-2 خارج ملعبه.