للقطاعين الحكومي والخاص.. موعد أول إجازة رسمية في مصر 2026
العمل: لا تسجيل إلكتروني للعمالة غير المنتظمة بشكل شخصي.. والمنح تُصرف للمسجّلين فقط
حبس وغرامة .. عقوبات مشدّدة للمتهمين بالتعدي على فتاة بالضرب في الدقهلية
وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي تعزيز الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي
وزير الاستثمار: ربط إلكتروني بين 5 جهات لتسريع خدمات المستثمرين
الأزهر للفتوى: الصيام يأتي شفيعًا لصاحبه يوم القيامة
مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
فوز الأهلي والزمالك.. نتائج المرحلة النهائية في دوري محترفي اليد
والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين
متى يكون المرض مُبررًا للإفطار في رمضان؟ .. الإفتاء توضح
ضربته بالقلم علشان أحتوي الموقف.. ننشر أقوال عمدة ميت عاصم في واقعة إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص ببنها
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. ومفاجأة في عيار 21
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
محمد سمير

تقام اليوم الأحد 22 - 2 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة نوتنجهام فوريست ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي، ولقاء برشلونة ضد ليفانتي بالدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

نوتنجهام فوريست X ليفربول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

سندرلاند X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

توتنهام X آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

خيتافي X إشبيلية – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X ليفانتي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سيلتا فيجو X مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فياريال X فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة 

جنوى X تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا X نابولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X بارما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X كريمونيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 

أوكسير X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أنجييه X ليل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

نانت X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ستراسبورج X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني   

فرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي X فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء

هايدينهايم X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الأحد مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الدوري الإسباني مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالأزهر: الصوم الحقيقي ينعكس أثره على اللسان والمعاملات

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر : القسم بالعصر في القرآن تنبيهٌ بأن العمر رأس مال الإنسان الحقيقي

