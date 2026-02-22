مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-2- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

تقام اليوم الأحد 22 - 2 - 2026 العديد من المباريات فى مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة نوتنجهام فوريست ضد ليفربول فى الدوري الإنجليزي، ولقاء برشلونة ضد ليفانتي بالدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس X وولفرهامبتون – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

نوتنجهام فوريست X ليفربول – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

سندرلاند X فولهام – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

توتنهام X آرسنال – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X إشبيلية – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

برشلونة X ليفانتي – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سيلتا فيجو X مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فياريال X فالنسيا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X تورينو – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

أتالانتا X نابولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

ميلان X بارما – الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

روما X كريمونيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

أوكسير X رين – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

أنجييه X ليل – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 6

نانت X لوهافر – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

نيس X لوريان – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ستراسبورج X ليون – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فرايبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا

سانت باولي X فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساء

هايدينهايم X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء