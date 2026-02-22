قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبعاد التنمية المستدامة في دول حوض النيل.. إصدار جديد يستلهم عبقرية التاريخ ورهانات المستقبل بهيئة الكتاب
قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
رياضة

توروب في ورطة.. 5 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري

محمد سمير

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدداً من لاعبيه خلال مواجهة سموحة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري، والمقررة إقامتها على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

غيابات الأهلي أمام سموحة

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة سموحة غياب 5 عناصر مؤثرة، يأتي في مقدمتهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بعدما تعرض الثنائي لإصابات عضلية في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى استمرار ابتعادهما عن المشاركة في اللقاءات المحلية والقارية حتى استكمال برنامجهما التأهيلي.

كما يغيب المدافع ياسر إبراهيم ولاعب الوسط مروان عطية نتيجة الإيقاف لتراكم الإنذارات، عقب وصول كل منهما إلى الحد المسموح من البطاقات الصفراء.

ويواصل عمرو الجزار الابتعاد عن الفريق أيضاً بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة، إذ يفضل الجهاز الفني منحه مزيداً من الوقت قبل الدفع به، تجنباً لتجدد الإصابة.

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراته السابقة أمام الجونة بهدف دون رد سجله إمام عاشور، ويستعد لمواجهة سموحة خارج أرضه في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين.

الأهلي سموحة بطولة الدوري الجونة تريزيجيه زيزو ياسر إبراهيم مروان عطية عمرو الجزار

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر

محمود كهربا يحتفل مع زملائه بصعود إنبى لنصف نهائى كأس مصر | شاهد

قرآن كريم.. اعرف فوائد قراءة كتاب الله وأثر هجره وأجر تلاوته يوميا

موعد أذان المغرب 4 رمضان

موعد أذان المغرب 4 رمضان في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

قرآن كريم.. أسهل طريقه لختمه فى شهر رمضان

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

