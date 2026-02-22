توروب في ورطة.. 5 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة بالدوري

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدداً من لاعبيه خلال مواجهة سموحة المرتقبة، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري، والمقررة إقامتها على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

غيابات الأهلي أمام سموحة

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة سموحة غياب 5 عناصر مؤثرة، يأتي في مقدمتهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بعدما تعرض الثنائي لإصابات عضلية في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى استمرار ابتعادهما عن المشاركة في اللقاءات المحلية والقارية حتى استكمال برنامجهما التأهيلي.

كما يغيب المدافع ياسر إبراهيم ولاعب الوسط مروان عطية نتيجة الإيقاف لتراكم الإنذارات، عقب وصول كل منهما إلى الحد المسموح من البطاقات الصفراء.

ويواصل عمرو الجزار الابتعاد عن الفريق أيضاً بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة، إذ يفضل الجهاز الفني منحه مزيداً من الوقت قبل الدفع به، تجنباً لتجدد الإصابة.

وكان الأهلي حقق الفوز في مباراته السابقة أمام الجونة بهدف دون رد سجله إمام عاشور، ويستعد لمواجهة سموحة خارج أرضه في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين.