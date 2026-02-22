طبيب الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ مروان عثمان

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مروان عثمان، لاعب الفريق، تعرض لجرح قطعي في الوجه خلال مباراة الجونة بالدوري، استلزم جراحة بـ6 غرز للاعب.

وشارك مروان عثمان في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء أمس، على ملعب «التتش»، بعد الاطمئنان على حالته، وخضوعه لفحص طبي قبل المران

ويستعد الأهلي لمباراة سموحة، المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر ببطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على الجونة في الجولة السابقة، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، يوم الخميس الماضي.