لحضور مباراة سموحة.. الأهلي يوفر رحلات مجانية لنقل جماهيره إلى الإسكندرية

ينظم النادي الأهلي رحلات مجانية لجماهيره إلى الإسكندرية يوم الإثنين الموافق 23 فبراير الجاري، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام سموحة، ضمن مباريات الجولة الـ 19 لمسابقة الدوري.

يبدأ تجمع الجماهير في الثالثة ظهرًا أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن يكون آخر تحرك للأتوبيسات الساعة الرابعة عصرًا.

وعلى كل مشجع أهلاوي ضرورة اصطحاب تذكرة المباراة، فضلاً عن بطاقة «فان آي دي» الخاصة به، ويحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير أو المنشآت، سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

وحقق الأهلي الفوز على حساب الجونة بهدف نظيف في الجولة الـ18 من مسابقة الدوري، على استاد القاهرة، ويحل ضيفا على سموحة يوم الإثنين المقبل 23 فبراير.