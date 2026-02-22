وزارة الأوقاف تشارك في فعالية دعوية بعنوان «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع» بحي الخليفة

في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، وفي ليلةٍ عامرةٍ من ليالي الرحمة خلال العشر الأُوَل من شهر رمضان المبارك، نُظِّمت فعالية دعوية لأهالينا بمناطق الإمامين والتونسي والسيدة عائشة بحي الخليفة، تحت عنوان: «المحبة وأثرها على النفس والمجتمع».

جاءت الفعالية برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والسيد جوهر نبيل - وزير الشباب، والأستاذ الدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء، وذلك بمركز التنمية الشبابية الإمامين والتونسي.

وتضمنت الفعالية أداء صلاتي العشاء والتراويح خلف فضيلة الشيخ محمد إبراهيم، أعقبها ندوة دينية تناول فيها قيمة المحبة وأثرها في بناء النفس واستقرار المجتمع، إلى جانب عدد من القيم الإيمانية والتربوية المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الفعالية في سياق دعم الأنشطة التنموية المشتركة الهادفة إلى بناء الإنسان وتعزيز وعيه، وتفعيل مبادرة «صحح مفاهيمك» و«دليل أخلاق طفل مودة»، بما يسهم في دعم ملف التثقيف وبناء الوعي لدى الأطفال والنشء وأسرهم، وترسيخ سياسة التشبيك المؤسسي بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في ملفات التنمية المتكاملة.

وأكدت وزارة الأوقاف حرصها على تكثيف الأنشطة الدعوية داخل المراكز الشبابية، ومد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ بما يعزز نشر الفكر الوسطي المستنير، ويُرسّخ القيم الأخلاقية، ويُنمّي روح الانتماء والمسئولية المجتمعية لدى جميع فئات المجتمع.