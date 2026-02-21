وزارة الأوقاف تقيم موائد إفطار كبرى بالتعاون مع شركاء الخير

تقيم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، 27 خيمة رمضانية بعدد من المحافظات، إلى جانب تنظيم موائد إفطار يومية ضمن مبادرة "مطابخ المحروسة"، وخيمة "زاد آل البيت"، وذلك في إطار جهودها المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.

وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم وجبات إفطار للصائمين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية وعابري السبيل، في أجواء يسودها التكافل والتراحم، وتجسد روح الشهر الكريم وقيمه النبيلة، بما يعكس الدور المجتمعي الفاعل لبيوت الله في خدمة المجتمع.

كما تسهم “مطابخ المحروسة” في إعداد وتجهيز الوجبات يوميًّا وفق أعلى معايير الجودة والتنظيم، بما يضمن وصول الدعم الغذائي لمستحقيه بصورة كريمة وآمنة، فيما تمثل خيمة " زاد آل البيت" بُعدًا روحيًّا واجتماعيًّا يعزز معاني المحبة والتلاحم، ويؤكد أن رسالة المسجد لا تقتصر على الجانب التعبدي فحسب، بل تمتد إلى خدمة الإنسان ورعاية احتياجاته.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على أهمية الشراكة المؤسسية الفاعلة بين الجهات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في خدمة المواطنين، وترسيخًا لمعاني التعاون والتكافل خلال الشهر الكريم، بما يعكس روح المسئولية المشتركة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وتسود موائد الإفطار أجواء إيمانية وروحانية عامرة، تعكس نفحات رمضان، وتؤكد أن بيوت الله ستظل منارات للخير والعطاء، ومراكز إشعاع حضاري وإنساني، في ظل اهتمام وزارة الأوقاف بالجانب المجتمعي، انطلاقًا من رسالتها الشاملة التي تجمع بين الدعوة وخدمة المجتمع، وتسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وترسيخ قيم الانتماء والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد.