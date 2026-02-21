قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
أوقات استجابة الدعاء في رمضان .. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع برشلونة على ضم مدافع دورتموند
إيران تصنف القوات البحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض

السودان
السودان
عبد الخالق صلاح

قال معتز الفحل، القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية، إن الدعوة الأمريكية للأطراف السودانية بقبول هدنة إنسانية فورية دون شروط مسبقة تمثل حديثا قديما متجددا، مشددا على أن أي طرح يتعلق بالهدن الإنسانية يجب أن يكون مصحوبًا بآليات تنفيذ واضحة وملزمة على الأرض.

وأضاف الفحل، في مداخلة تلفزيونية في برنامج "الحصاد الأفريقي" مع الإعلامي حساني بشير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الحديث عن الشأن الإنساني أمر مقبول ولا خلاف عليه بين الأطراف، باعتباره يرتبط مباشرة بإيصال المساعدات للمتضررين في مناطق النزاع.

وأوضح أن نجاح أي هدنة إنسانية يتطلب وجود دولة ومؤسسات قادرة على فتح المعابر والمنافذ، وتسهيل دخول المنظمات والإغاثات، وتأمين وصولها إلى مستحقيها. 

وأكد أن الحكومة السودانية أبدت في مراحل سابقة استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن موانئ السودان في الشرق كانت منفذًا رئيسيًا لدخول كثير من المساعدات، إلى جانب الحديث عن فتح معبر أدري مع تشاد ومعابر أخرى لتيسير العمل الإنساني.

وأضاف الفحل أن استخدام جمهورية مصر العربية كمعبر رئيسي لدخول المساعدات إلى السودان كان خطوة مهمة، لافتًا إلى أن القاهرة لعبت دورًا كبيرًا في هذا الجانب عبر تسهيل مرور الإغاثات وتقديم الدعم اللوجستي.

 وأكد أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان الهدنة بحد ذاتها، بل في ضمان الالتزام بها، وتوفير الضمانات الكفيلة بعدم استغلالها عسكريًا، حتى تحقق هدفها الإنساني بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو ميدانية.

القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية معتز الفحل الدعوة الأمريكية للأطراف السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

أرشيفية

السعودية: تصريحات هاكابي سابقة خطيرة واستهتار بالعلاقات المتميزة لدول المنطقة وأمريكا

أرشيفية

الشرطة الإسبانية تفكك شبكة لتهريب نبات مخدر وتعتقل 3 متورطين

تأجيل التعديل الوزاري في فرنسا

تأجيل التعديل الوزاري في فرنسا

بالصور

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي
مي سليم مع يمنى البدراوي

سعر نيسان صنى 2015 المستعملة

نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015
نيسان صني‏ موديل 2015

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات
أرخص 5 سيارات

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر.. عادات يومية تفاقم الحالة

طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر
طرق فعالة لمواجهة القلق والتوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد