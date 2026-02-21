أحمد كريمة: وصف النبي بـ السلفي إساءة للدين يجب التصدي لها

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن سبب العداء بينه وبين التيار السلفي يعود حسب قوله إلى موقفه من بعض التيارات التي يرى أنها خرجت عن صحيح منهج الإسلام.

وأضاف أحمد كريمة خلال حواره ببرنامج " لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن رؤيته تجاه ما وصفهم بـ«الخوارج» ومنهم متسلفة، وإخوان، ودواعش تنطلق من كونه مسلمًا مطالبًا بالحفاظ على القواعد العملية للدين، معتبرًا أن ذلك من مهام أهل العلم.

وأشار إلى أن التيار السلفي نشأ في سياقات تاريخية مرتبطة بالاستعمار البريطاني، منتقدًا استخدام مصطلح «السلف» كمنهج مستقل، ومؤكدًا من وجهة نظره أنه لا يستند إلى انتماء علمي صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية كمسمى تنظيمي.

وصف النبي بـ«السلفي»

وأضاف أن بعض المنتمين إلى الدعوة السلفية في الإسكندرية يصرّحون بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان «سلفيًا»، معتبرًا أن هذا الطرح يسيء إلى الدين، وداعيًا إلى التصدي لمثل هذه الأفكار.