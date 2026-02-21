"كلنا إيد واحدة".. “حياة كريمة” ترسم البسمة على وجه سيدة مكافحة تعاني المرض وتواجه قسوة المعيشة

شهدت حلقة برنامج «حياة كريمة» اليوم موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، بعدما قدمت المبادرة دعمًا مباشرًا لإحدى السيدات التي التقاها فريق البرنامج خلال جولة ميدانية في الشوارع بحثًا عن الحالات الأولى بالرعاية.



تفاصيل معاناة السيدة

وخلال اللقاء، روت السيدة تفاصيل معاناتها، مؤكدة أنها تعمل في بيع العبايات منذ نحو 20 عامًا، رغم ظروفها الصحية الصعبة، موضحة أن زوجها متوفى ولديها ثلاث بنات متزوجات، لكنها ترفض تحميلهن أعباء إضافية.

ولاحظ فريق البرنامج حملها لعدد من الأدوية، لتكشف أنها خضعت لعملية تركيب دعامة وإجراء قسطرة بالقلب، فضلًا عن معاناتها من مرض السكري.



وعند سؤالها عن سبب استمرارها في العمل رغم حالتها الصحية، قالت بتأثر: «أجيب مصاريف منين؟ آكل وأشرب منين؟ ولادي كل واحد في بيته، والبنت تاخد من بيتها تدي أمها؟ إحنا صعايدة وما نعرفش ناخد من أزواج بناتنا. اشتغلت الشغلانة دي 20 سنة وربنا عنده حكمة والحمد لله راضية».



لفتة إنسانية

واستجابة لوضعها، قدمت مبادرة «حياة كريمة» هدية مالية دعمًا لها، في لفتة إنسانية أدخلت السرور إلى قلبها، لتختتم كلماتها برسالة مؤثرة عن روح المحبة والتعايش، قائلة: «أنا بحب المسلمين مش علشان إنتوا قدامي.. الإخوة المسلمين كتير وكلنا إيد واحدة، وهنقابل بعض فوق.. مسيحي ومسلم هنتقابل فوق».



