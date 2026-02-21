قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم 21-2-2026
يتولون كتاب الله ويتدارسونه.. اصطفاف الطلاب الوافدين في الجامع الأزهر.. صور
جمال شعبان: لا تملأ معدتك بالطعام.. الاعتدال سر الوقاية من أمراض القلب
مدحت شلبي لـ حبر سري: لقب شلبوكة الأقرب لقلبي.. شغلي في الإعلام حلم من صغري
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا دافئا نهارا باردا ليلا
ماذا تعلمنا من قصة سيدنا يوسف؟.. إمام جامع عمرو بن العاص يوضح
تفاصيل طرح سند المواطن في مكاتب البريد غدًأ
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح في رابع ليلة من رمضان بالجامع الأزهر
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وتوك توك بالبحيرة
إعلام إسرائيلي: حزب الله يستعد للحرب مع إسرائيل
انهيار خط الصرف الصحي في واشنطن.. وترامب يُعلن حالة الطوارئ
البرلمان العربي: تصريحات هاكابي انحرافً خطير وتحريض علني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"كلنا إيد واحدة".. “حياة كريمة” ترسم البسمة على وجه سيدة مكافحة تعاني المرض وتواجه قسوة المعيشة

جانب من التكريم
جانب من التكريم
محمد البدوي

شهدت حلقة برنامج «حياة كريمة» اليوم موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، بعدما قدمت المبادرة دعمًا مباشرًا لإحدى السيدات التي التقاها فريق البرنامج خلال جولة ميدانية في الشوارع بحثًا عن الحالات الأولى بالرعاية.
 

تفاصيل معاناة السيدة

وخلال اللقاء، روت السيدة تفاصيل معاناتها، مؤكدة أنها تعمل في بيع العبايات منذ نحو 20 عامًا، رغم ظروفها الصحية الصعبة، موضحة أن زوجها متوفى ولديها ثلاث بنات متزوجات، لكنها ترفض تحميلهن أعباء إضافية. 

ولاحظ فريق البرنامج حملها لعدد من الأدوية، لتكشف أنها خضعت لعملية تركيب دعامة وإجراء قسطرة بالقلب، فضلًا عن معاناتها من مرض السكري.
 

وعند سؤالها عن سبب استمرارها في العمل رغم حالتها الصحية، قالت بتأثر: «أجيب مصاريف منين؟ آكل وأشرب منين؟ ولادي كل واحد في بيته، والبنت تاخد من بيتها تدي أمها؟ إحنا صعايدة وما نعرفش ناخد من أزواج بناتنا. اشتغلت الشغلانة دي 20 سنة وربنا عنده حكمة والحمد لله راضية».
 

 لفتة إنسانية

واستجابة لوضعها، قدمت مبادرة «حياة كريمة» هدية مالية دعمًا لها، في لفتة إنسانية أدخلت السرور إلى قلبها، لتختتم كلماتها برسالة مؤثرة عن روح المحبة والتعايش، قائلة: «أنا بحب المسلمين مش علشان إنتوا قدامي.. الإخوة المسلمين كتير وكلنا إيد واحدة، وهنقابل بعض فوق.. مسيحي ومسلم هنتقابل فوق».


 

حياة كريمة الأدوية برنامج حياة كريمة مساعدات حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

رصاص وخلافات أسرية.. الأمن يكشف كواليس واقعة القليوبية وطبيب يفسر المشهد

خرطوش وخلافات أسرية| كواليس واقعة إطلاق النار على أب ونجله بالقليوبية.. وطبيب نفسي يفسر المشهد

فتاوى

فتاوى| ما حكم الصيام بدون نية أو سحور في رمضان؟.. حكم ابتلاع الصائم للريق مصاحبا بالبلغم.. حكم لبس البنطلون للنساء خارج المنزل وهل يؤثر على صحة الصوم

تعامد الشمس

القصة الكاملة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان

بالصور

تقلل الانتفاخ وتحسّن الهضم.. دراسة تكشف فوائد المشي بعد تناول الطعام

أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل
أهمية المشي بعد الأكل

إفراج .. عمرو سعد يحاول فك اللغز ويواصل تصدر التريند

عمرو سعد
عمرو سعد
عمرو سعد

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد