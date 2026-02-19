حياة كريمة .. الصحة: إطلاق قوافل طبية بالمحافظات للكشف والعلاج مجاناً

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى نهاية مارس 2026 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة .
وأشارت وزارة الصحة والسكان ،إلي أن القافلة ستكون بمحافظة الشرقية يومي 19 و 20 فبراير 2026
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستشمل ، مجموعة من التخصصات الطبية ومنها :
التخصصات المتاحة في القوافل الطبية
- نساء وولادة
- تنظيم الأسرة
- أطفال باطنة
- أنف وأذن وحنجرة
- عظام
- جراحة رمد
- أسنان
- قلب
- جلدية خدمات الأشعة والتحاليل
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إنه يتوجب علي المواطنين التوجّه لأقرب موقع ليك في الأماكن الموضحة للكشف والعلاج بالمجان.