حياة كريمة .. الصحة: إطلاق قوافل طبية بالمحافظات للكشف والعلاج مجاناً

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية حتى نهاية مارس 2026 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة .

وأشارت وزارة الصحة والسكان ،إلي أن القافلة ستكون بمحافظة الشرقية يومي 19 و 20 فبراير 2026

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستشمل ، مجموعة من التخصصات الطبية ومنها :

التخصصات المتاحة في القوافل الطبية

نساء وولادة

تنظيم الأسرة

أطفال باطنة

أنف وأذن وحنجرة

عظام

جراحة رمد

أسنان

قلب

جلدية خدمات الأشعة والتحاليل

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إنه يتوجب علي المواطنين التوجّه لأقرب موقع ليك في الأماكن الموضحة للكشف والعلاج بالمجان.