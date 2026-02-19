قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حدث في 1 رمضان.. عودة النبي وأصحابه من غزوة تبوك .. ودخول المسلمين مصر .. وحريق المسجد النبوي
طلب إحاطة لتوحيد السلاسل التجارية وتفعيل البورصة السلعية
هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم في رمضان؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين “سوبر جيت” و”بوسطة” لتوصيل الشحنات بين المحافظات

الفريق مهندس كامل الوزير
الفريق مهندس كامل الوزير
حمادة خطاب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل توقيع بروتوكول شراكة إستراتيجية بين شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل ، وشركة "بوسطة" لإطلاق نموذج مبتكر لنقل الشحنات بين المحافظات عبر محطات وأتوبيسات السوبر جيت ، و قام بالتوقيع على البرتوكول كل من اللواء مهندس حسن الليثي الرئيس التنفيذي لشركة سوبر چيت ، ومحمد عزت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة .

توجه الدولة نحو  الاستغلال الاسثماري الامثل لأصول قطاع النقل

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو  الاستغلال الاسثماري الامثل لأصول قطاع النقل، وتطوير نماذج تشغيل حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التكامل بين وسائل النقل والخدمات اللوجستية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التجارة داخل مصر".

May be an image of dais and text
مضيفا أن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تتيح تسليم واستلام الشحنات بين المحافظات من خلال اتوبيسات و محطات سوبر چيت ، بما يعزز سرعة عمليات النقل ويُسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع النقل، إلى جانب دعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنه من المتوقع أن تصل الطاقة التشغيلية للخدمة إلى ما يصل إلى 6 ملايين شحنة سنويًا عند إكتمال مراحل التشغيل والتوسع، بما يعكس حجم الإمكانات الكبيرة للشراكة وقدرتها على دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية بين المحافظات.


لافتًا إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، ستقوم شركة "بوسطة" بتخصيص موظفين لها داخل عدد من محطات "سوبر چيت" المتفق عليها لإستلام الشحنات من العملاء، وتسجيلها على النظام الإلكتروني للشركة، وطباعة وإرفاق ملصقات الشحن، ثم تسليمها لسوبر چيت لنقلها بين المحافظات، كما ستتولى فرق شركة "بوسطة" إستلام الشحنات في محطات الوصول وإعادة إدخالها في منظومة الشركة لاستكمال إجراءات التوزيع والتسليم النهائي ، بينما تتولى سوبر چيت مسؤولية نقل الشحنات خلال رحلة الأتوبيس بين المحطات، بما يضمن سرعة وكفاءة الربط بين المحافظات.


ومن جانبه أكد اللواء/ مهندس حسن الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة "سوبر چيت" أن التعاون مع بوسطة يعكس توجه الشركة نحو توسيع نطاق الاستفادة من شبكتها الواسعة بين المحافظات، وتقديم خدمات مبتكرة تتجاوز نقل الركاب لتشمل دعم قطاع الخدمات اللوجستية، بما يعزز القيمة التشغيلية لشبكة النقل التابعة لشركة "سوبر جيت" حيث من المقرر بدء تشغيل الخدمة تدريجيًا على عدد من الخطوط ذات الكثافة العالية، مع خطة للتوسع في مراحل لاحقة لتغطية المزيد من المدن والمحطات داخل مصر .و، قال محمد عزت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة ، فخورين بهذه الشراكة التي تمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة لبناء شبكة لوجستية أكثر سرعة وكفاءة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن التعاون مع سوبر چيت سيساعد في تقديم حلول نقل بين المحافظات بزمن أسرع وتكلفة تشغيلية أكثر كفاءة، بما يدعم الشركات والتجار والعملاء في مختلف أنحاء مصر.

كامل الوزير بروتوكول شراكة سوبر جيت بوسطة نقل الشحنات المحافظات محطات

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

مجلس النواب

إشادة برلمانية بتعديل أحكام قانون تنمية المشروعات.. ونواب: استجابة ضرورية لتغيرات سعر الصرف والتضخم

مجلس النواب

طلب إحاطة بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون

السلع

الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع في رمضان

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

