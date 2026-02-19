بروتوكول تعاون بين “سوبر جيت” و”بوسطة” لتوصيل الشحنات بين المحافظات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل توقيع بروتوكول شراكة إستراتيجية بين شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة لوزارة النقل ، وشركة "بوسطة" لإطلاق نموذج مبتكر لنقل الشحنات بين المحافظات عبر محطات وأتوبيسات السوبر جيت ، و قام بالتوقيع على البرتوكول كل من اللواء مهندس حسن الليثي الرئيس التنفيذي لشركة سوبر چيت ، ومحمد عزت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة .

توجه الدولة نحو الاستغلال الاسثماري الامثل لأصول قطاع النقل

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو الاستغلال الاسثماري الامثل لأصول قطاع النقل، وتطوير نماذج تشغيل حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التكامل بين وسائل النقل والخدمات اللوجستية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التجارة داخل مصر".



مضيفا أن هذه الشراكة تعد الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تتيح تسليم واستلام الشحنات بين المحافظات من خلال اتوبيسات و محطات سوبر چيت ، بما يعزز سرعة عمليات النقل ويُسهم في تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع النقل، إلى جانب دعم نمو التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية على مستوى الجمهورية، مضيفاً أنه من المتوقع أن تصل الطاقة التشغيلية للخدمة إلى ما يصل إلى 6 ملايين شحنة سنويًا عند إكتمال مراحل التشغيل والتوسع، بما يعكس حجم الإمكانات الكبيرة للشراكة وقدرتها على دعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية بين المحافظات.



لافتًا إلى أنه بموجب هذا الاتفاق، ستقوم شركة "بوسطة" بتخصيص موظفين لها داخل عدد من محطات "سوبر چيت" المتفق عليها لإستلام الشحنات من العملاء، وتسجيلها على النظام الإلكتروني للشركة، وطباعة وإرفاق ملصقات الشحن، ثم تسليمها لسوبر چيت لنقلها بين المحافظات، كما ستتولى فرق شركة "بوسطة" إستلام الشحنات في محطات الوصول وإعادة إدخالها في منظومة الشركة لاستكمال إجراءات التوزيع والتسليم النهائي ، بينما تتولى سوبر چيت مسؤولية نقل الشحنات خلال رحلة الأتوبيس بين المحطات، بما يضمن سرعة وكفاءة الربط بين المحافظات.



ومن جانبه أكد اللواء/ مهندس حسن الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة "سوبر چيت" أن التعاون مع بوسطة يعكس توجه الشركة نحو توسيع نطاق الاستفادة من شبكتها الواسعة بين المحافظات، وتقديم خدمات مبتكرة تتجاوز نقل الركاب لتشمل دعم قطاع الخدمات اللوجستية، بما يعزز القيمة التشغيلية لشبكة النقل التابعة لشركة "سوبر جيت" حيث من المقرر بدء تشغيل الخدمة تدريجيًا على عدد من الخطوط ذات الكثافة العالية، مع خطة للتوسع في مراحل لاحقة لتغطية المزيد من المدن والمحطات داخل مصر .و، قال محمد عزت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة ، فخورين بهذه الشراكة التي تمثل محطة مهمة في استراتيجية الشركة لبناء شبكة لوجستية أكثر سرعة وكفاءة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن التعاون مع سوبر چيت سيساعد في تقديم حلول نقل بين المحافظات بزمن أسرع وتكلفة تشغيلية أكثر كفاءة، بما يدعم الشركات والتجار والعملاء في مختلف أنحاء مصر.