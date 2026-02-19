حاولت أسامح ولكن حسبنا الله.. إنجي علاء تثير الجدل بأحدث ظهور

شاركت المؤلفة إنجي علاء، منشورا مثيرا للجدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت إنجي علاء بالتزامن مع موسم دراما رمضان: “حسبنا الله في من ظلمنا.. حسبنا الله في من ضيع حقنا.. حسبنا الله في من افترى علينا كذبًا.. حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. حاولت أسامح بس قسوة وبجاحة الناس خلتني ماقدرش”.

منشور انجي علاء

وكانت قد عبرت الكاتبة إنجي علاء عن فخرها الكبير بمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة إن الحدث مش مجرد افتتاح، لكنه "لحظة بتختصر آلاف السنين من الإبداع والتاريخ والعظمة".

وقالت إنجي علاء : “بلدنا هي بلد الأهرامات والنيل، بلد الرسالات والأزهر الشريف، مهد الديانات ومصدر الإلهام للعالم كله. افتتاح المتحف الكبير مش بس حدث ثقافي، ده رمز لقدرتنا كمصريين إننا نبدأ من جديد دايمًا، ونحافظ على هويتنا واحترامنا لتاريخنا".