التأمين الصحي الشامل يُعلن مواعيد العمل الجديدة بالمنافذ خلال شهر رمضان
صحة غزة: ارتفاع ضحايا العدوان لــ 72,069 شهيدا و171,728 مصابا
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

حاولت أسامح ولكن حسبنا الله.. إنجي علاء تثير الجدل بأحدث ظهور

سارة عبد الله

شاركت المؤلفة إنجي علاء، منشورا مثيرا للجدل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت إنجي علاء بالتزامن مع موسم دراما رمضان: “حسبنا الله في من ظلمنا.. حسبنا الله في من ضيع حقنا.. حسبنا الله في من افترى علينا كذبًا.. حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. حاولت أسامح بس قسوة وبجاحة الناس خلتني ماقدرش”.

منشور انجي علاء

وكانت قد عبرت الكاتبة إنجي علاء عن فخرها الكبير بمصر بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدة إن الحدث مش مجرد افتتاح، لكنه "لحظة بتختصر آلاف السنين من الإبداع والتاريخ والعظمة".

وقالت إنجي علاء : “بلدنا هي بلد الأهرامات والنيل، بلد الرسالات والأزهر الشريف، مهد الديانات ومصدر الإلهام للعالم كله. افتتاح المتحف الكبير مش بس حدث ثقافي، ده رمز لقدرتنا كمصريين إننا نبدأ من جديد دايمًا، ونحافظ على هويتنا واحترامنا لتاريخنا".

إنجي علاء شهر رمضان فيسبوك

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

صورة أرشيفية

فاجعة جديدة .. مصرع وفقدان 53 مهاجرًا إثر انقلاب قارب قبالة ليبيا

الاهلي

غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري

دعاء الفجر أول يوم رمضان

دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب

موعد اذان المغرب اليوم

مواقيت الصلاة.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

ماجد المصري

رغم فرق العمر سنتين فقط .. فادية عبد الغني تلعب أم ماجد المصري في "أولاد الراعي"

وزير الثقافة

وزيرة الثقافة تعتمد برنامج فعاليات شهر رمضان

أنغام

لقب «صوت مصر» يصاحب اسم أنغام على تتر «اتنين غيرنا»

بالصور

إزالة 64 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

