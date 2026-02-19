محمد عز يسخر من مشاهد العنف بدراما رمضان

علق الفنان محمد عز، على مشاهد الضرب والعنف فى بعض الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان 2026 ومنها مسلسل على كلاى والكينج ودرش.

وكتب محمد عز عبر حسابه على فيسبوك: “وربنا ما قادر محمد إمام فى أول حلقة ضرب اتنين منهم المعلم بتاعه، وأحمد العوضى ضرب خمسة مرة واحدة بعد ما قعد يحلق فى وشهم ساعة، ومصطفى شعبان ضرب ابن كبير السوق بالقلم”.

وأضاف: “هو مفيش بطل طبيعى يطلع يقعد على القهوة يتفرج على ماتش أرسنال ويشرب كوباية شاي، وبعدين يروح بيته يقعد على الفيس شوية وينام عشان يصحى الصبح يروح شغله اللى هيقدم استقالته فيه آخر الشهر عشان مش عاجبه الوضع؟ لازم كل الأبطال تطلع تزعق وتضرب”.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل "علي كلاي" أحداثًا إنسانية مؤثرة، تصدّرها مشهد جمع بين أحمد العوضي وزوجته ميادة الدنريري، كشف عن أزمة إنجاب يواجهها الثنائي في صمت.

وخلال الأحداث، يطلب العوضي من زوجته عدم إخبار أي فرد من العائلة بقرار اللجوء إلى الحقن المجهري، مؤكدًا لها: «مش عايز حد من الأسرة يعرف بالموضوع… لازم تحفظي سرّنا ومش تقولي لحد»، في مشهد اتسم بالمشاعر الصادقة والقلق من نظرة المجتمع وتدخلات المقربين.

وتتطور الدراما عندما يعترف لزوجته بأنه هو السبب في مشكلة الإنجاب، رغم أن الحقيقة تشير إلى أن الأمر مشترك بينهما، في محاولة لحمايتها من الشعور بالذنب أو الضغط النفسي. ويظهر العوضي في لحظة مؤثرة وهو يدعو الله قائلًا: «يارب عايز أبقى أب… وعايز ولاد يشيلوا اسمي ويبقوا سند ليا».