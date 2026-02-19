النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقتل محامية نبروه

تلقت النيابة العامة بلاغًا بوصول جثمان سيدة -تعمل محامية- إلى مستشفى نبروه المركزي، وكذا وصول زوجها مصابًا بجروح قطعية بالرأس واليد والحاجب الأيمن.

وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فاستهلتها بمناظرة جثمان المتوفاة، وتبين إصابتها بجروح بفروة الرأس وطعنات بالكتفين الأيمن والأيسر، كما انتقلت لمعاينة مسرح الواقعة، ولم يُسفر الفحص عن وجود آلات مراقبة رصدت الحادث.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه، والذي قرر بوجود خلافات سابقة بينه وبين أبناء عمومته حول ملكية قطعة أرض زراعية، وأنه تسلم العين محل الواقعة فعليًا تنفيذًا لقرار التمكين الصادر من النيابة العامة، إلا أنه فوجئ بأربعة أشقاء يقتحمون منزله الكائن بالأرض محل النزاع، ويتعدون عليه وزوجته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، محدثين ما بهما من إصابات، والتي أودت بحياة زوجته، قاصدين من ذلك إزهاق روحهما.

وقد أسفرت التحقيقات عن ضبط ثلاثة متهمين، حيث استجوبتهم النيابة العامة ووجهت إليهم اتهامات القتل العمد المقترن بالشروع في القتل، واستعراض القوة، حال حملهم أسلحة بيضاء، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار المتهم الرابع، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنعه من السفر.

كما أمرت النيابة العامة بندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها وتحديد سبب الوفاة، وكلفت جهة البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.