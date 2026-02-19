روشتة للهدوء.. كيف تحمي جهازك العصبي من ضغوط أول أيام الصيام؟ |فيديو

كشفت الدكتورة أميرة شوقي، استشاري الصحة النفسية، عن أسباب العصبية الزائدة خلال شهر رمضان، قائلة: “العصبية.. وأن الشخص مش طايق حد خلال الصيام هي من ضمن العوامل المعرفية أو طريقة التفكير الخاصة بنا، وهناك عوامل فسيولوجية وعوامل بيولوجية”.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الصيام هو تفاعل ما بين كيميا الجسد والانضباط الانفعالي الخاصة بالإنسان، موضحة أن السكر فى الدم ينخفض فى أول يوم رمضان أكثر من أى يوم آخر فى رمضان، لأنه يحدث صدمة فجائية للجسم، حيث إن العنصر الأساسي لطاقة المخ هو السكر، وعندما ينخفض بسبب عدم السحور بغذاء صحي من البداية، وينخفض بدوره هرمون الكورتيزون وهو المسئول عن التوتر وعدم الراحة.

وتابعت: “أسباب العصبية أيضا هو الإنسحاب المفاجئ من الكافيين والتدخين، والعلاج هو أنه قبل رمضان بكام يوم يجب أن تعود جسمك، ومخنا بيتبرمج معانا، ويجب تأهيل الجسم على عدم العصبية”.