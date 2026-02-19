كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل

يشارك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وحسن شحاته نجم الزمالك والمدير الفني التاريخي للمنتخب الوطني في حملات إعلانية لمشروعات تنموية للجمهورية الجديدة بالساحل الشمالي.

ويتواجد مع الخطيب وشحاته ، مؤمن زكريا نجم الاهلي السابق في حملة دعائية مرتقبة كمساندة للترويج للمشروعات التنموية التي تشهدها الدولة في الجمهورية الجديدة .



ووافق الخطيب علي التواجد رفقة المعلم ومؤمن في حملة دعائية مرتقبة للترويج للاستثمار السياحي في الساحل الشرقي، وتعتمد الفكرة على عودة الخطيب إلى جذوره الأولى بمدينة المنصورة قبل انتقاله إلى القاهرة وبداية مسيرته التاريخية مع النادي الأهلي.

يمثل محمود الخطيب وحسن شحاتة علامتين بارزتين في تاريخ الكرة المصرية لما يمتلكانه من رصيد كبير من الإنجازات والأخلاق الرفيعة.



ويشارك الثنائي في الترويج لمشروع الدولة السياحي في الساحل الشرقي بهدف جذب المستثمرين وفتح آفاق اقتصادية جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. وينضم إليهما مؤمن زكريا الذي يحظى بمحبة جماهير الأهلي والزمالك في رسالة تؤكد وحدة الصف الرياضي خلف خطط التنمية.