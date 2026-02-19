قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة هلال الخير لدعم الأسر المتعففة المصرية ومد جسور العطاء لأهل غزة خلال شهر رمضان
قفزة جديدة.. الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه المصري اليوم الخميس
بماذا اختص الله شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح
كواليس ظهور الخطيب والمعلم في حملات ترويجية لمشروعات الجمهورية الجديدة بالساحل
الطقس غدا ..أجواء مائلة للحرارة نهارًا يصاحبها شبورة وأمطار خفيفة
التخطيط والتضامن: مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية
تعزيز الهوية الصناعية للمحافظة.. تفاصيل أول اجتماع لمحافظ كفر الشيخ
محافظ الوادي الجديد تشهد توزيع مساعدات غذائية وعينية بقرية الخرطوم بالخارجة
الحرب في غزة تفرق بين تارا عبود ووالدها إياد نصّار في صحاب الأرض
تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»
والدة تامر حسني ونجله يظهران معه في إعلان جديد.. شاهد
طريقة عمل الأرز بالكبد والقوانص بخطوات بسيطة ومقادير سهلة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مميزات أمان يجب توافرها في سيارات 2026.. تقنيات الركن والرؤية الأبرز

إبراهيم القادري

تمتلك السيارات الحديثة موديل 2026 الكثير من مميزات الأمان الأساسية، وبها أنظمة متقدمة لمساعدة السائق (ADAS)، وبها الكبح التلقائي للطوارئ، واكتشاف المشاة، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ووسائد هوائية .

بالاضافة إلي ان السيارات الحديثة موديل 2026 بها، نظام التحذير من مغادرة المسار، ووسائد هوائية متعددة، ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، وتدمج السيارات موديل 2026 الحديثة تقنيات الرادار والكاميرات لتجنب الاصطدامات الأمامية والخلفية .

- مميزات أمان يجب توافرها في سيارات 2026 :

- نظام الكبح التلقائي للطوارئ (AEB)

يعمل نظام الكبح التلقائي علي كتشف المشاة، والدراجات، والسيارات لتفادي الحوادث.

- نظام التنبيه من التصادم الأمامي (FCW)

يعمل نظام التنبيه من التصادم الأمامي (FCW) علي اصدار تحذيرات مرئية وصوتية.

- مراقبة النقطة العمياء (BSM)

يطلق نظام مراقبة النقاط العمياء (BSM) تحذير بوجود سيارات جانبية غير مرئية.

- المساعدة في البقاء وتتبع المسار (LKA/LTA)

يتدخل نظام المساعدة في البقاء وتتبع المسار (LKA/LTA) في تصحيح التوجيه تلقائياً عند الانحراف.

- تثبيت السرعة الذكي (ACC)

هذا النظام هو القائم على الملاحة لتكييف السرعة.

- الحماية الهيكلية والوسائد

يجب ان تحتوي السيارات علي وسائد هوائية أمامية، وجانبية، وستائر، بالإضافة إلي توافر قفص أمان فولاذي عالي القوة.

- تقنيات الركن والرؤية

السيارات الحديثة يجب ان يتوافر بها، حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام المساعدة الذكية على الركن عن بعد، وكاميرات محيطية ورؤية ليلية.

- وسائل أمان مختلفة

يوجد بالسيارات الحديثة نظام الثبات الإلكتروني (ESP/ESC) والفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS)، وأنظمة تذكير بوجود ركاب في الخلف، وبها مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية (AHB) ، ويجب ان يكون هناك أحزمة أمان للسائق والركاب .

