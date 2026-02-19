قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
سيارات مستعملة سعرها 300 ألف جنيه.. مواصفات و صور

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بريليانس جالينا، وشيفروليه لانوس ، وكيا سايبا، ورينو رينبو، وبيجو 206 .

رينو رينبو موديل 1999

تحصل سيارة رينو رينبو موديل 1999 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو رينبو موديل 1999

تباع سيارة رينو رينبو موديل 1999 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سايبا موديل 2009

تستمد سيارة كيا سايبا موديل 2009 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا سايبا موديل 2009

يصل سعر سيارة كيا سايبا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه لانوس موديل 2011

تنقل قوة سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس مانيوال، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ويمكنها قطع مسافة 240 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه لانوس موديل 2011

تأتى سيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 285 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بريليانس جالينا موديل 2008

تمكنت سيارة بريليانس جالينا موديل 2008 من قطع مسافة 288 ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بريليانس جالينا موديل 2008

تتوافر سيارة بريليانس جالينا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 220 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 206 موديل 2002

تباع سيارة بيجو 206 موديل 2002 باللون الأخضر، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 206 موديل 2002

يصل سعر سيارة بيجو 206 موديل 2002 في سوق السيارات المصري للمستعمل إلي 230 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

