مواصفات بى واى دى دولفن 2026 الكهربائية

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بى واى دى دولفن موديل 2026، وتنتمي دولفن لفئة السيارات الهاتشباك الكهربائية .

مواصفات بى واى دى دولفن موديل 2026

تحتوي سيارة بى واى دى دولفن موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS ، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد .

بالاضافة إلي ان سيارة بى واى دى دولفن موديل 2026 بها، باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال أبواب يعمل باللمس، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية .

محرك بى واى دى دولفن موديل 2026

تنتج سيارة بى واى دى دولفن موديل 2026 قوة 74 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها عزم دوران 135 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 39 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 300 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بى واى دى دولفن موديل 2026

زودت سيارة بى واى دى دولفن موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها Tyre pressure sensor، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

سعر بى واى دى دولفن موديل 2026

تباع سيارة بى واى دى دولفن موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 849 ألف جنيه .