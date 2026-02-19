أطباء السودان : هناك وسائل قانونية لملاحقة عناصر الدعم السريع

أعلنت رئيسة مكتب أطباء السودان لحقوق الإنسان لـ القاهرة الإخبارية، فى نبأ عاجل عن أن هناك وسائل قانونية لملاحقة عناصر الدعم السريع.. ونخشى أن يتوقف الأمر عند الإدانات فقط.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن الاستجابة الدولية للوضع في السودان يجب أن تكون حازمة ، مشددة علي ضرورة على وقف إطلاق النار.



وقالت وزيرة الخارجية البريطانية في تصريحات لها إن المملكة المتحدة ستضمن اليوم في مجلس الأمن ألا يتجاهل العالم مأساة الشعب السوداني.

وأفادت وسائل إعلام سودانية بوصول أول قافلة مساعدات أممية مشتركة إلى الدلنج وكادوقلي بولاية جنوب كردفان - منذ ما يقرب من 90 يوما - بقيادة برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.





